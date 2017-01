Portugal Portugiesischer Sozialist Mario Soares gestorben

Lissabon (dpa) - Der legendäre portugiesische Sozialist Mario Soares ist tot. Der frühere Ministerpräsident und Staatschef sei im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus gestorben, in dem er seit Mitte Dezember lag, berichtete die portugiesische Zeitung "Público" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Lusa. Soares hatte nach Angaben der behandelnden Ärzte seit Tagen in "tiefem Koma" gelegen. Der Sozialist war unter anderem zweimal Ministerpräsident und danach auch Staatsoberhaupt von Portugal.