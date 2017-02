Prokop neuer Handball-Bundestrainer Endlich ist die Suche vorbei!

Stuttgart - Im direkten Duell hat Markus Baur mit dem TVB Stuttgart an Weihnachten zwar gegen Christian Prokop und dessen Leipziger gewonnen, das Rennen um den Bundestrainerjob hat aber der Konkurrent gemacht. Erwartungsgemäß, weil der von Beginn an als Wunschkandidat galt. Diese Vorschusslorbeeren muss Prokop nun rechtfertigen, wobei seine mangelnde Erfahrung mit erst 38 Jahren als größtes Handicap gilt, in die Fußstapfen eines Dagur Sigurdsson zu treten. Mit dem frühzeitgen Aus bei der WM in Frankreich hat der Isländer seinem Nachfolger unfreiwillig zumindest den Gefallen getan, dass die Erwartungen nicht in den Himmel schießen, ohne dem DHB aber einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Im Gegenteil, das Potenzial ist nach wie vor riesengroß.