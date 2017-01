Putzaktion der Muslimischen Jugend in Stuttgart Blitzsauberer Einsatz für das Gemeinwesen

Stuttgart - Ausgebrannte Feuerwerksbatterien, verglühte Vulkane, Scherben oder die Überreste zerfetzter Böller – die Rückstände der Silvesternacht sind am Neujahrsmorgen allgegenwärtig. Selten werden sie von den Verursachern beseitigt. Noch seltener rücken ehrenamtliche Helfer aus, um die Wege zu säubern. In der Haußmannstraße sind bereits um 8 Uhr rund 40 Freiwillige mit Besen und Müllgreifern unterwegs. Dutzende blauer Säcke säumen die Promenade mit Blick ins Tal, an der traditionell gerne geböllert wird, und füllen sich langsam mit Unrat. „Das ist unser Beitrag zum Gemeinwohl“, erklärt Kamal Ahmad (38), Sprecher der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde in Bad Cannstatt. „Wir wollen das neue Jahr nicht nur mit guten Vorsätzen beginnen, sondern mit einer guten Tat.“ Der Einsatz der Helfer ist Teil einer bundesweiten Aufräumaktion an der rund 6500 vorwiegend junge Muslime teilnehmen. In Stuttgart haben sich auch Flüchtlinge eingereiht.