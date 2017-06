Rad statt Auto Vorfahrt für das Dienstrad

Stuttgart - Vor sechs Jahren trat ein SAP-Mitarbeiter aus Indien, für ein halbes Jahr in die Konzernzentrale im badischen Walldorf beordert, mit einem ungewöhnlichen Wunsch an den Softwarekonzern heran: Ob er statt des Dienstwagens, der ihm laut Arbeitsvertrag zustand, nicht auch ein Dienstfahrrad haben könne – schließlich habe er es ja nicht so weit von der Wohnung bis zum Arbeitsplatz. Dagegen hatte niemand etwas einzuwenden – und so bekam er ein Fahrrad zur freien Verfügung. Es war das erste Betriebsfahrrad, das auf dem Gelände von SAP rollte.