Radsport Stuttgart als Ziel gesetzt – wo startet die Etappe?

Stuttgart - Vor sechs Wochen war der Rathausspitze das Finale der Neuauflage der Deutschland-Tour mit 600 000 Euro für eine Tagesveranstaltung zu teuer. Stuttgart als Ziel der Schlussetappe galt als verzichtbar. Doch die CDU intervenierte, in der Stadtkasse fand sich noch Geld. Nach dem Zuschlag des Veranstalters ASO, der auch die Tour de France im Portfolio hat, handelt es sich bei der letzten von vier Etappen nun um einen „Sportevent der Spitzenklasse“. Jedenfalls ließen das OB Fritz Kuhn (Grüne) und Sportbürgermeister Martin Schairer (CDU) am Dienstag verlauten. Radfahren werde am Zielort „auf spektakuläre Weise erlebbar“, so Kuhn. Man knüpfe „an die große Radsporttradition der Landeshauptstadt an“, sagte Schairer. Diese Tradition war zuletzt 2007 mit der Straßenrad-WM gepflegt worden. Die damalige Sportbürgermeisterin Susanne Eisenmann, auch CDU, hatte in Sachen Doping 2007 eine offene Kampfansage formuliert. Das schmeckte weder den Offiziellen noch jenen, die wegen des Gebrauchs verbotener Substanzen aus dem Sattel geholt worden waren. Stuttgart galt dem Spitzenradsport als vermintes Gelände.