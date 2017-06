Ravensburg Flüchtling räumt Anschlagspläne in Dänemark teilweise ein

Ravensburg.

Ein syrischer Flüchtling hat am Montag vor dem Landgericht Ravensburg eingeräumt, an Plänen für einen Terroranschlag in Dänemark mitgewirkt zu haben. Er habe Zündhölzer, Batterien und Funkgeräte gekauft und nach Kopenhagen bringen wollen, sagte der 21-Jährige am Montag zum Prozessauftakt. Dort habe er die Materialien an eine Kontaktperson übergeben sollen. "Meine Aufgabe wäre dann beendet gewesen und ich wäre zurückgefahren", sagte der Mann (Az: 2 KLs 242 Js 113634/16 jug).