Ravensburg Innenministerium: "Grenze zur Schweiz gut unter Kontrolle"

Ein Mann geht in Konstanz (Baden-Württemberg) zum Grenzübergang. Foto: Felix Kästle/Archiv Foto: dpa

Ravensburg.

Die Zahl illegal einreisender Flüchtlinge über die Schweizer Grenze steigt - Personenkontrollen sind aus Sicht des Innenministeriums aber noch nicht notwendig. "Wir haben die Grenze zur Schweiz gut unter Kontrolle", sagte ein Sprecher. "Sollte sich die Lage zunächst an der italienisch-schweizerischen und in der Folge an der schweizerisch-deutschen Grenze verschärfen, werden wir handeln." Innenminister Thomas Strobl (CDU) sei im ständigen Dialog mit dem Bundesinnenminister.