Reichenbach an der Fils.

Eine 32-Jährige ist bei einem Streit in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) getötet worden. Ein Mann steht unter Tatverdacht und wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die beiden hätten sich am frühen Sonntagmorgen gestritten, woraufhin der Mann die 32-Jährige tötete. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Bisher haben die Beamten keinen Hinweis zum Motiv. Auch die genaue Todesursache und der Hergang der Tat seien noch unklar.