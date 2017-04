Rems-Murr-Kliniken Liveticker: Entscheidung über das Medizinkonzept

17.16 Uhr Einstimmig wird beschlossen, dass die Geschäftsführung beim Ministerium Fördermittel beantragt.

17.14 Uhr Über Ziffer 2 wird abgestimmt. Darin geht es darum, dass Szenario eins befürwortet wird, aber unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Sozialministeriums. Ausgang der Abstimmung: 49 Ja-Stimmen, 30 Gegenstimmen Fazit: Der Vorbehalt ist beschlossen.

17.12 Uhr Es wird über Ziffer eins abgestimmt. Das Medizinkonzept wird bei zwei Gegenstimmen beschlossen.

17.06Uhr Die SPD wünscht eine Änderung des Beschlussvorschlags.

17.03 Uhr Die Sitzung wird nochmals unterbrochen. Es besteht Unklarheit über Formalien der Abstimmung

17.01 Uhr Ziffer 1 steht zur Abstimmung. Ziffer 1 lautet: Der Kreistag beschließt die Medizinkonzeption der Rems-Murr-Kliniken.

16.59 Uhr Die Sitzung wird fortgesetzt. Die Beschlussfassung steht jetzt an.

16.55 Uhr Die Sitzung ist unterbrochen. Eigentlich waren fünf Minuten Pause geplant, Das reicht offenbar nicht.

16.35 Uhr Im Gremium herrscht Einigkeit, dass das Medizinkonzept überzeugend ist. Der Streit dreht sich darum, wie mit der Tatsache umzugehen ist, dass im Moment niemand weiß, ob vom Land Fördergelder kommen und in welcher Höhe.

16.32 Uhr Hesky: "Keine Sorge, Schorndorf soll auch von denen nicht geschlossen werden, die für den Vorbehalt sind."

16.30 Uhr Andreas Hesky: Es ist eine Verdrehung der Situation zu behaupten, dass alle, die für den Vorbehalt sind, im Fall der Fälle für eine Schließung Schorndorfs seien. Das ist nicht so.

16.29 Uhr Wenn wir das Signal setzen würden, egal, was passiert, wir setzen das Konzept um - das wäre eine Steilvorlage fürs Ministerium.

16.27 Uhr Es spricht Reinhold Sczuka, CDU.

16.25 Uhr Ich setze darauf, dass wir schnell zu einer Lösung kommen mit dem Ministerium.

16.24 Uhr Marc Nickel, Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken: Es brauche kein Gottvertrauen, dass die Nickelschen Zahlen stimmen - wie von Frank Nopper behauptet. Was machen wir denn, wenn uns das Ministerium 12 Monate warten lässt? Der Vorbehalt verunsichert. Aber wenn wir jetzt warten, können wir die Zahlen, wie sie im Medizinkonzept stehen, nicht halten.

16.15 Uhr Auf den Vorbehalt zu verzichten wäre eine Einladung an die Landesregierung, nicht zu fördern.

16.14 Uhr Dr. Gerhard Ketterer, CDU, spricht

16.12 Uhr Was machen wir, wenn sich der Sozialminister dagegen entscheidet? Schließung Schorndorf? Bei einer alternden Bevölkerung. Das kann nicht die Lösung sein. Ich bite zum Zustimmung wie vorgeschlagen - bei Verzicht auf den Vorbehalt.

16.10 Uhr Der Kampf um die besten Köpfe hat längst begonnen. Es sei gelungen, aus der Zeit der Verunsicherung herauszukommen. Die Aufbruchstimmung sei zu nutzen.

16.08 Uhr Matthias Klopfer, SPD, spricht

16.07 Uhr Landrat Sigel hält es für schwierig, auf den Vorbehalt zu verzichten.

16.06 Uhr Klares Signal müsse sein: Wir stehen zu Schorndorf und Winnenden bedingungslos.

16.06 Uhr Fazio kritisiert den Vorbehalt anderer: Wenn das Geld vom Land nicht kommt, dann machen wir Schorndorf zu. So dürfe es nicht laufen.

16.03 Uhr Wir sind mit Absicht irregeführt worden. (2008 bei der Entscheidung für Neubau in Winnenden). Fazios Vorwurf richtet sich vor allem gegen die Beraterfirma.

16.02 Uhr Wäre schön gewesen, wenn der früherer Landrat oder andere, die damals an der Krankenhausentscheidung beteiligt waren, heute ein kleines Grußwort gehalten hätten.

16 Uhr Alfonso Fazio, Grüne, spricht

16 Uhr Klares Signal an die Landesregierung: "Wir brauchen die Fördergelder."

15.59 Uhr "Ich bin der Überzeugung, dass seriös gearbeitet worden ist."

15.57 Uhr Gernot Gruber, SPD, spricht

15.57 Uhr Nach der Kette von Versäumnissen und Verirrungen müssen wir jetzt mit dem Szenario eins das Beste draus machen. Mit geballter Faust in der Tasche.

15.54 Uhr Zwischenrufe hört hört. Unruhe im Saal. Noppers laute Stimme übertönt sie alle. Hin und wieder Beifall

15.53 Uhr Mit dem heutigen Beschluss gehen wir mit weiteren 69 Millionen in die Schulden - obwohl wir bereits Schulden wie die Säutreiber gemacht haben. Gnade uns Gott, wenn die zuversichtlichen Vorhersagen nicht eintreffen. Schorndorfer sind doch keine besseren Menschen.

15.50 Uhr Erste These: Der Rems-Murr-Kreis hat in Winnenden viel zu teuer gebaut. Um rund 100 Millionen Euro zu teuer. Dies tut uns jetzt bei Zins und Tilgung sehr weh. Zweite These: Der Rems-Murr-Kreis hat am falschen Standort gebaut. Es bestehen am Zipfelbach nur begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten. Der Kreistag wurde 2008 hinters Licht geführt. Die Wirtschaftlichkeitsprognosen waren nicht von dieser Welt.

15.49 Uhr Der Backnanger Oberbürgermeister Frank Nopper kündigt einige "ketzerische Thesen" an.

15.47 Uhr Landrat Richard Sigel spricht.

15.46 Uhr Bezlers Fazit: Es muss ein bürgerbeteiligtes Geamtmedizin-Konzept folgen.

15.45 Uhr Ein Konzept, das vom Landkreis und den Bürgern ausgearbeitet würde, hätte andere Prioritäten. Es ginge nicht um noch mehr Umsätze, es würden mehr ganzheitliche Therapien und Kooperationen gefordert.

15.44 Uhr Thomas Bezler von der ÖDP spricht

15.42 Uhr "Das Medizinkonzept der Rems-Murr-Kliniken ist anspruchsvoll und ambitioniert. Es basiert aber auf soliden Annahmen."

15.40 Uhr Der Rems-Murr-Kreis trete nicht in Demut als Bittsteller gegenüber dem Land auf.

15.39 Uhr Jetzt gelte es, das Land Baden-Württemberg in die Pflicht zu nehmen.

15.37 Uhr Die FDP/FW-Fraktion stimmt dem Szenario eins zu.

15.37 Uhr Das Positive: Der Jahresverlust 2016 werde spürbar niedriger ausfallen als noch vor einem Jahr geplant.

15.36 Uhr Die betriebswirtschaftlichen Prognosen, die 2008 der Neubauentscheidung zugrunde lagen, sind bei weitem nicht eingetroffen, daran erinnert Haußmann in seiner Rede.

15.35 Uhr Es spricht Jochen Haußmann, FDP/FW-Fraktion.

15.33 Uhr Das Medizinkonzept überzeugt, "und wir unterstützen es", sagt Höschele. Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen stimmt dem Szenario eins zu.

15.32 Uhr "Kommunale Kliniken sollten in Zukunft mehr zusammenarbeiten - auch über die Kreisgrenzen hinweg." Die Grünen setzen sich dafür ein, sagt Höschele.

15.29 Uhr Bei aller Spitzenmedizin dürfe der Auftrag zur Grundversorgung nicht vernachlässigt werden, betont Höschele. Kommunale Klinik müssen die Grundversorgung aufrechterhalten, dürfen nicht zu sehr auf gut bezahlte Leistungen schielen. Diese Gefahr sei "überall da".

15.26 Uhr Die Patienten schauen genau, wo sie zu einer OP hingehen. Ein wichtiges Kriterium ist, wie häufig bestimmte Operationen in einer Klinik durchgeführt werden.

15.23 Uhr "Es ist gut, dass 2008 der Kreistag den Neubau in Winnenden beschlossen hat." Ohne den Neubau wäre eine Medizin auf so hohem Niveau, wie die Bürger sie jetzt im Kreis haben, nicht möglich gewesen.

15.22 Uhr Es sprich Peter Höschele, Grüne

15.21 Uhr Hesky sichert Zustimmung zu für die Konzeption "unter der Maßgabe, dass das Land den Ausbau in Winnenden vollumfänglich mitträgt und bezuschusst."

15.19 Uhr Das Fell des Bären lässt sich erst verteilen, wenn das Land die Mittel gewährt. Es wäre schön, wenn das Land erkennt, dass es in der Pflicht stehe mitzuhelfen, die auch mit seinem Zutun entstandene verfahrene Situation wieder ins Lot zu bringen.

15.18 Uhr Die Freien Wähler sind froh, heute nicht über eine Schließung des Standorts Schorndorf sprechen zu müssen.

15.17 Uhr Hesky lässt noch einmal Revue passieren, wie das Konzept sich zunächst als wenig tragfähig entpuppt hatte. Aber "daraus wurden die Lehren gezogen und es wurde besser gemacht."

15.15 Uhr Hesky kritisiert, dass erst heute eine medizinische Konzeption auf den Weg gebracht wird - diese hätte bereits 2008 vorliegen müssen, als das Gremium entscheidende Weichen stellte für die Zukunft der Kliniken im Kreis.

15.14 Uhr Es spricht Andreas Hesky für die Freien Wähler.

15.13 Uhr Kaufmann prognostiziert, dass das Land sich nicht jetzt schon für Planungen auf mehrere Jahre einlassen wird. Er fordert ein klares Signal an die Beschäftigten und an die Bürger. Deshalb: Wer Vorbehalte einbaue, der müsse auch einen Plan B in der Tasche haben. Die SPD stehe vorbehaltlos hinter dem Konzept. Die SPD-Fraktion stimmt dem Szenario eins vorbehaltlos los.

15.11 Uhr Es gibt uneinschränkte Zustimmung - aber auch Vorbehalte. Die SPD will stufenweise weiter entscheiden - je nachdem, wie die Finanzierung läuft.

15.09 Uhr Martin Kaufmann von der SPD spricht.

15.08 Uhr Dank und Anerkennung für die Mitarbeiter, die unter schwierigen Bedingungen "wirklich viel geleistet haben."

15-07 Uhr Die CDU spricht sich für Szenario aus - und fordert, dass das Sozialministerium verbindlich und schriftlich dem Konzept zustimmt und die Geschäftsführung der Rems-Murr-Kliniken die nötigen Fördergelder beantragt. "Eine schöne, doch zu teuer gebaute Immobilie können wir uns nicht noch einmal leisten."

15.04 Uhr Ulfert appelliert an das Sozialministerium, die bereits im Vorgriff bereitgestellten 70 Betten vollständig zu fördern.

15.03 Uhr Ulfert: "Wir stehen zu dem Ausbau der Spezialisierungen und Hochleistungsmedizin."

15.03 Uhr Die CDU steht hinter dem Szenario eins. Das bedeutet: Zustimmung zum von der Konzeption favorisierten Modell. Setzt sich dieses durch, wird die Klinik Schorndorf saniert und Winnenden wird ausgebaut.

15.01 Uhr Die Patientenzahlen steigen schneller als angenommen, "und wir suchen händeringend nach Betten", sagt Ulfert.

15.00 Uhr Allen muss klar sein, eine hervorragende, umfassende medizinische Versorgung gibt es nicht zum Nulltarif: "Wir wissen alle, dass es einen dauerhaften Zuschussbedarf geben wird."

14.57 Uhr Es spricht Dr. Ute Ulfert, CDU

14.57 Uhr NIckel spricht von einem klaren Plädoyer für die Mitarbeiter und für die Aufbruchstimmung.

14.55 Uhr Was krieg ich heute für ein Mandat mit?, fragt Marc NIckel. Er zeigt Verständnis für Bedenken - wirbt aber um Zuversicht. Er bittet um eine Botschaft, "dass ich morgen den Mitarbeitern sagen kann, es geht los" Die Chance ist, die Bürger optimal zu erreichen.

14.54 Uhr Mit aller kaufmännischen Vorsicht sei kalkuliert worden. Es wird weiterhin Verluste geben, das wurde nie bestritten. Aber sogar Gernot Gruber (SPD), ausgewiesener Zahlenexperte im Gremium, sei von den Zahlen überzeugt.

14.52 Uhr Innerhalb von zwölf Monaten ist es gelungen, Einigkeit an vielen Stellen zu ziehen. Er brauche ein starkes Mandat, wirbt Nickel für Zustimmung zur bevorzugten Variante des Konzepts.

14.50 Uhr Marc Nickel spricht jetzt, der Geschftsführer der Kliniken.

14.49 Uhr Noch auf Jahre hinaus müssen die Kommunen Millionenbeträge via Kreisumlage für die Kliniken aufbringen.

14.48 Uhr Der Landkreis wird für seine Kliniken auch weiterhin viel Geld in die Hand nehmen müssen.

14.46 Uhr Landrat Sigel: Alles an jedem Ort wird es zukünftig nicht mehr geben können. Sigel zeigt sich zuversichtlich, was die Auseinandersetzung mit dem Sozialministerium angeht. Es geht natürlich um Geld. Zudem hatte das Ministerium vor einiger Zeit angekündigt, die Zahl der Kliniken müsse reduziert werden.

14.45 Uhr Man stehe geschlossen hinter der Empfehlung der Geschäftsführung, sagt der Landrat. Favorisiert wird Variante eins, das bedeutet: Der Klinikstandort Schorndorf wird erhalten und saniert, Winnenden wird ausgebaut.

14.44 Uhr Dank für das Engagement der Chefärzte und Führungskräfte.

14.43 Uhr Die Beratungen zur Medizinkonzeption beginnen jetzt. Das Gremium ist beschlussfähig, stellt Landrat Sigel fest. Es liegt nun an den Räten, ein Signal zu senden in Richtung Stuttgart - das Sozialministerium redet mit, wenn's um Kliniken geht.

14.38 Uhr Oberbürgermeisterin Gabriele Zull kann wegen eines anderen Termins nicht hier sein.

14.36 Uhr Die Besucherbank ist so gefüllt wie selten.

14.34 Uhr Landrat Richard Sigel begrüßt die Gäste und dankt der Stadt Fellbach, dass die Sitzung nun in der Schwabenlandhalle stattfinden kann. Ursprünglich war das Bürgerzentrum als Sitzungsort geplant gewesen.

14.29 Uhr Noch plaudern die Kreisräte entspannt hier und dort. Doch in wenigen Minuten ist volle Konzentration gefordert. Es geht um ein für die Bürger sehr wichtiges Thema: Die Zukunft der Kliniken.

