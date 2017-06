Rems-Murr-Kreis 7 Spielplatz-Tipps für die Pfingstferien

Grafik: Eine interaktive Karte zur Planung der Anfahrt. (Edenberger/ZVW)

Waiblingen. Pfingstferien! Kann’s was Schöneres geben? Zeit, die eigene Umgebung zu erkunden. Und das bei hoffentlich schönem Wetter. Doch wo soll’s hingehen? Hier gibt’s sieben Spielplatztipps mit Mehrwert – frische Luft, Bewegung und beste Laune garantiert.

1. Römer-Spielplatz

Für kleine Römer gibt’s mitten in Welzheim einen wunderbaren Römer-Spielplatz. Mit Kletterkastell und viel, viel Sand.

Der Spielplatz ist direkt am 100 Jahre alten Stadtpark. Dort gibt’s beeindruckende Mammutbäume. Auch gleich nebenan: eine Minigolfanlage, eine Boulebahn und ein Biergarten. Außerdem gibt es – für sportbegeisterte Eltern – noch einen 2,6 Kilometer langen Trimm-Dich-Pfad durch das an den Stadtpark angrenzende Waldgebiet.

Anreise: Direkt in Richtung Welzheim, dort Richtung Stadtmitte. Beim Stadtpark gibt es Parkplätze.

2. Leinecksee

An heißen Tagen will der Mensch kühles Wasser. Warum also nicht an den Leinecksee bei Alfdorf fahren? Mit dabei ist dort nämlich ein Spielplatz, der sogar die beliebte Tarzan-Seilbahn zu bieten hat. Außerdem natürlich die klassische Wippe, ein Tellerkarusell und viel, viel Platz. Also Badehose eingepackt, Sandschäufelchen nicht vergessen und ab ins Vergnügen.

Anreise: Von Alfdorf aus liegt der Leinecksee im Westen. Er ist ausgeschildert.

3. Bärenbach

Der Walderlebnispfad bei Urbach den Bärenbach entlang ist natürlich kein klassischer Spielplatz, sondern einer, der sich über eine Strecke hinzieht. Nichtsdestotrotz: Wenn der Nachwuchs Laufbereitschaft zeigt, lohnt sich ein Besuch. Hier gibt’s ein Holzartenquiz, es geht um Tierarten, Kinder dürfen auf einen Hochsitz klettern, es gibt die Unterwasserwelt und einen Barfußpfad. Kletteraffen werden die Klinge lieben. Und die allerbuntesten Wasserrädchen drehen sich zum Vergnügen aller. Schuhe und Socken aus und rein ins kalte Wasser!

Anreise: Anfahrt zum Wanderparkplatz Bux oder zum Wanderparkplatz Hagsteige.

4. Klettergarten

Nun ja, bei diesem Tipp weiten wir den Begriff „Spielplatz“ nochmals, aber Spiel und Spaß gibt’s auf jeden Fall an diesem Ort: Oberhalb von Stetten, umgeben von Wald und Reben, liegt ein Klettergarten. Hier klettert der Alpenverein. Aber es ist jeder willkommen. Ein ideales Übungsgelände für die ganze Familie, für Anfänger und Fortgeschrittene. Der ehemalige Sandsteinbruch, der mit viel Mühe und Liebe zum Klettergarten hergerichtet wurde, bietet rund 50 Routen in allen Schwierigkeitsgraden von 2 bis 10. Dazu kommen noch zahlreiche Varianten und definierte Boulder. Dieses Klettern in der Horizontalen in angenehmer Absprunghöhe ist vor allem was für Kinder und Leute ganz ohne Klettererfahrung. Der Fels selbst ist fürs Auge ein Fest: Risse, Blöcke, Vorsprünge – fast wie im Gebirge. Wer kein Vesper mitnehmen will, kann sich beim nahe liegenden Sängerheim bestens verpflegen. Eine Grillstelle ist aber auch in nächster Nähe. Und nachdem alle vom Klettern müde sind, erfrischt ein kleiner Waldspaziergang.

Anreise: Im oberen Teil des Weinbergs, südlich von Kernen-Stetten. Geparkt werden muss beim Sängerheim. Von dort führt ein kleiner Spaziergang durch den Wald zum Klettergarten.

5. Spielplatz mit Aussicht

Die wunderschönste Aussicht bietet der Spielplatz auf der Anhöhe bei Berglen-Reichenbach. Besucher blicken auf das Buchenbachtal und die Höhen ringsum samt den Dörfchen an den gegenüberliegenden Hängen. Hier können sich auch die Eltern einen Vor- oder Nachmittag lang wohlfühlen. Man kann dort grillen. Daneben liegen Streuobstwiesen und auch der Wald ist nicht weit entfernt. Also einfach erst spazieren gehen und dann losspielen.

Anreise: Mit dem Auto von Birkmannsweiler durch den Spechtshof durch in Richtung Reichenbach. Vor Reichenbach, auf Höhe des Friedhofs, liegt auch der Spielplatz.

6. Waldspielplatz

Der Waldspielplatz bei Berglen-Kottweil im Gewand Buchs liegt idyllisch am Waldrand und ist mit dem Auto gut erreichbar. Es gibt auch einen Parkplatz. Hier lockt eine große Spielwiese dazu, mal wieder alle zum Kicken, Frisbee werfen oder Fange-Spielen einzuladen. Einige Spielgeräte stehen da, ein kleiner Weiher lockt und auch eine Grillstelle.

Anreise: Von der Maienstraße in Kottweil geht’s in westlicher Richtung einen Weg hoch ins Gelände.

7. Walderlebnispfad

In nächster Nachbarschaft, bei Adelberg und zwischen Schorndorf und Göppingen, also fast noch im Rems-Murr-Kreis, liegt der Walderlebnispfad am Herrenbachstausee. Auch hier gilt: Das Spiel liegt auf dem Weg. Der Pfad ist etwa drei Kilometer lang und kinderwagentauglich. An zwölf verschiedenen Stationen gibt’s Informationen zum Wald und zum Holz. Dann wird der Pfad mystisch und märchenhaft: Die Kinder treffen auf einen großen Drachen aus Holz und auf Kobolde. Es gibt die Märchenquelle und eine Lauschecke, ein Labyrinth und einen Pirschpfad. Eine schöne Erfahrung ist auch der Barfuß-Pfad. Im letzten Teil des Erlebnispfads dreht sich dann alles um die Tiere des Waldes, die man bei der Pirsch entdecken kann. Oder die Kinder erleben einen übergroßen Fuchsbau von innen.

Anreise: Los gehts bei der Infotafel am Parkplatz bei der Herrenmühle.