Rems-Murr-Kreis Hier heiratet man unter freiem Himmel

Grafik: Alle Trauungsplätze unter freiem Himmel im Rems-Murr-Kreis auf einen Blick. (Kuhn/ZVW)

Waiblingen. Raus aus dem Rathaus - in die Weinberge oder auf den Kappelberg. Brautpaare in Baden-Württemberg können sich seit 2011 unter freiem Himmel das Ja-Wort geben. Auch im Rems-Murr-Kreis bieten viele Städte und Gemeinden standesamtliche Trauungen im Freien an.

Die zahlreichen Weinberge im Kreis sind nicht mehr nur Kulisse für die Hochzeitsfotos. Eine Eheschließung mit Panoramablick zwischen den Reben bieten die Standesbeamten der Städte Fellbach (auf dem Kappelberg), Winnenden, Weinstadt, Remshalden und Schorndorf (auf dem Grafenberg) an.

Brautpaare die es hoheitlich mögen, können im Innenhof der Burg zu Hohenacker oder auf dem Schloss Ebersberg heiraten. Im Gegensatz dazu steht die moderne Skybar in Schorndorf. Für Naturliebhaber werden standesamtliche Trauungen auf der Landungsbrücke in Fellbach, am Waldhäusle Bittenfeld oder am Bühlhauweiher bei Althütte angeboten. In Welzheim gibt es die Möglichkeit sich im Ostkastell oder im Stadtpark das Ja-Wort zu geben.

Trauungen unter freiem Himmel nur an bestimmten Tagen

Wer unter freiem Himmel heiraten möchte, muss sorgfältig planen. Die meisten Städte und Gemeinden bieten Trauungen im Freien nur von Mai bis September an. Je nachdem, wie beschäftigt die Standesbeamten und die Trauungsplätze verfügbar sind, wird das Angebot auch auf einzelne Termine begrenzt. Des Weiteren ist es nicht überall möglich, sich am Samstag das Ja-Wort zu geben.

Das Brautpaar muss außerdem bedenken, dass nicht alle Trauungsorte mit dem Auto angefahren werden können. Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, können dann nicht an der Zeremonie teilnehmen.

Zusätzliche Kosten

Für Trauungen unter freiem Himmel können zusätzliche Gebühren anfallen. Wer keinen Aufpreis zahlen möchte, kann sich bei der Gipsmühle in Waiblingen-Neustadt trauen lassen. Auch das Wengerthäusle von Remshalden ist mit Zusatzkosten von 60 Euro verhältnismäßig günstig. Das Röhm Areal in Schorndorf hingegen gehört mit einem Aufpreis von 420 Euro eher zu den teureren Lokalitäten.

Ausweichmöglichkeiten bei Regenwetter

Alle die unter freiem Himmel heiraten wollen, hoffen natürlich auf bestes Wetter und Sonnenschein. Für Regentage müssen die Standesämter immer eine Ausweichmöglichkeit parat haben. In den meisten Fällen wird die Eheschließung in das Rathaus verlegt. An manchen Trauungsplätzen können allerdings auch Innenräume genutzt werden. Daher sollten sich die Brautpaare am Tag vor der Hochzeit nochmal mit ihrem Standesbeamten sprechen und die Wettervorhersagen beobachten.

Weitere Informationen zu den einzelnen Trauungsorten finden Sie in unserer interaktiven Grafik.