Rems-Murr-Kreis Rauschgift- und Datenhandel im Internet: Wohnungen durchsucht

Rems-Murr-Kreis. BKA und Polizei haben am Dienstagabend zeitgleich bundesweit Wohnungen durchsucht, darunter auch mindestens eine Wohnung im Rems-Murr-Kreis. 15 Personen im Alter zwischen 20 und 38 Jahren stehen unter anderem im Verdacht, über das Internetforum crimenetwork.biz Betäubungsmittel, illegal erlangte Waren und Zugangsdaten fremder Personen angeboten oder erworben zu haben.

Das Forum diente als Handelsplatz für Rauschgift, Falschgeld, Hacker-Tools, Botnets, und ausgespähter Daten jeglicher Ausprägung. Außerdem wurde das Forum von Kriminellen genutzt, um Wissen auszutauschen, sich zu vernetzen und Straftaten zu planen und zu verabreden. Bei den Durchsuchungen wurden 1,2 Kilogramm Amphetamine, zwei Kilogramm Marihuana und weitere Betäubungsmittel gefunden. Außerdem wurden zwei Schreckschusswaffen, Bargeld und Datenträger beschlagnahmt. Letztere müssen noch ausgewertet werden.

120 Polizisten im Einsatz

Die Abteilungen Cybercrime und Digitale Spuren des LKA koordinierten die Maßnahmen in Baden-Württemberg. Insgesamt waren zehn Ermittler des LKA und 120 Beamte der Polizei (darunter auch aus Aalen, Stuttgart und Ludwigsburg) im Einsatz. Zudem waren Spezialeinsatzkräfte des "Polizipräsidium Einsatz" an der Aktion beteiligt. Die jeweiligen Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten in Württemberg bearbeitet die Staatsanwaltschaft Stuttgart.