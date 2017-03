Rems-Murr-Kreis Statistik: Mehr Gewalt, weniger Straftaten

Waiblingen/Aalen. Zuerst die schlechte Nachricht: 2016 gab es im Rems-Murr-Kreis mehr Fälle von Raub und schwerer Körperverletzung als im Jahr davor. Der Anteil der Flüchtlinge an den Tatverdächtigen ist gestiegen. Die gute Nachricht: „Es lebt sich relativ sicher im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Aalen“, so Polizeichef Roland Eisele.

Ein einziger Fall reicht, um das Sicherheitsgefühl der Bürger nachhaltig zu beeinträchtigen. Da nutzt dann der Hinweis auf die insgesamt rückläufige Zahl der Straftaten vermutlich nicht viel.

Dieser Vorfall taucht in der 2016er-Statistik noch gar nicht auf; der Raub liegt erst zehn Tage zurück. Ein tunesischer Asylbewerber hat in Korb eine 92-jährige Frau beraubt und verletzt. Der Mann sitzt mittlerweile im Gefängnis.

Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen steigt

Fälle wie diese beeinflussen die öffentliche Meinung. „Die Zuwanderer sind in unserer Statistik jetzt angekommen“, bestätigt Roland Eisele. Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen ist deutlich angestiegen. Im Rems-Murr-Kreis lag der Anteil der Flüchtlinge an den Tatverdächtigen im vergangenen Jahr bei gut elf Prozent. Das hängt auch damit zusammen, dass ein Großteil der Flüchtlinge junge Männer sind, und junge Männer werden insgesamt häufiger zu Straftätern als andere Bevölkerungsgruppen. Im Rems-Murr-Kreis wurden den tatverdächtigen Flüchtlingen vor allem Körperverletzungen und Diebstähle angelastet, aber kaum Einbrüche. Die meisten der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Bereich der PD Aalen waren Türken, gefolgt von Rumänen. An dritter Stelle stehen Italiener, dann kommen Syrer, zum Schluss Algerier. Als Hauptstraftaten der nichtdeutschen Tatverdächtigen nennt das Polizeipräsidium Aalen Diebstähle, Körperverletzung sowie Vermögens- und Fälschungsdelikte. Unter den Flüchtlingen, die als Tatverdächtige auffällig waren, sieht die Nationalitäten-Rangliste so aus: Syrer, Algerier, Gambier.

Eine Grafik zu den Tatverdächtigen aus dem Rems-Murr-Kreis finden Sie hier.

Nähe zu Stuttgart spielt eine Rolle

Dennoch: Die Gesamtschau fällt positiver aus, als das Sicherheitsgefühl der Menschen dies zuweilen vermuten ließe, bestätigt Roland Eisele.

Etwa die Hälfte des Kriminalitätsgeschehens im Bereich der Polizeidirektion Aalen spielt sich im Rems-Murr-Kreis ab. Die Nähe zu Stuttgart spielt eine Rolle; in den Landkreisen Schwäbisch Hall und Ostalb geht’s ruhiger zu.

Weniger Einbrüche im Rems-Murr-Kreis

Einbrecher wählen gern Objekte in der Nähe von Straßen, die eine schnelle Flucht möglich machen. Im Rems-Murr-Kreis gelten etwa Waiblingen und Backnang als Schwerpunkte. Sowohl landes- als auch kreisweit verzeichnet die Polizei satt rückläufige Zahlen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl. „Das ist und bleibt das Schwerpunktthema der Polizei“, sagte Roland Eisele am Dienstag vor der Presse in Aalen. Die Bürger seien wachsamer geworden; die Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung sei „erfreulich hoch und dürfte noch etwas höher sein“. In mehr als 40 Prozent der Fälle blieb es beim Versuch; gelangen Einbrecher nicht sehr schnell in das Objekt ihrer Wahl, lassen sie lieber von ihrem Vorhaben ab, als dass sie auffallen.

Nur zwölf Prozent der Einbrüche sind 2016 aufgeklärt worden. Oftmals handelt es sich offenbar um organisierte Banden, die über ein Gebiet regelrecht herfallen, mehrere Straftaten verüben – und dann ins Ausland verschwinden, etwa nach Osteuropa. Sie klauen am liebsten leicht transportierbare Gegenstände, etwa Schmuck, Laptops und natürlich Geld. Der Leitende Kriminaldirektor Reiner Möller betonte vor der Presse, dass Wohnungsinhaber in Mehrfamilienhäusern keineswegs sicher vor Einbrechern sein könnten, also: Haupteingangstür abschließen. Von 85 mutmaßlichen Einbrechern, welche die Polizei 2016 ermittelt hat, waren rund die Hälfte Nicht-Deutsche.

Eine Übersicht über die Zahlen der Straftaten von 2013 bis 2016 finden Sie hier.

Schwerpunkte in Backnang und Schorndorf

Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum haben im Land deutlich zugenommen – aber nicht im Rems-Murr-Kreis. Unter diesem Begriff fasst die Polizei Gewaltkriminalität und einfache Körperverletzung zusammen. Die Schwerpunkte lagen in Backnang, gefolgt von Schorndorf, Waiblingen und Fellbach.

Betrachtet man die Gewaltkriminalität isoliert, ist auch im Rems-Murr-Kreis ein Zuwachs festzustellen. Unter Gewaltkriminalität fällt unter anderem Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub und gefährliche Körperverletzung. 687 Fälle verzeichnet die Statistik fürs Jahr 2016, nach 650 im Jahr davor.

Präsenz zeigen ist das Mittel der Wahl

Gewalttaten auf öffentlichen Plätzen beeinträchtigen das Sicherheitsempfinden der Bürger empfindlich. Die Polizei versucht, der „Entstehung einer Kriminalitätsfurcht im öffentlichen Raum frühzeitig entgegenzuwirken“, wie es im Jahrbuch 2016 heißt. Präsenz zeigen ist das Mittel der Wahl – auch 2017.

Der Anteil der Flüchtlinge an den Tatverdächtigen ist deutlich gestiegen.

2016 gab es einen Mord im Rems-Murr-Kreis und zwei Mordversuche

Die Zahl der Straftaten ist zurückgegangen. Die öffentliche Wahrnehmung dürfte anders ausfallen.

Die Summe ergibt mehr als 100 Prozent, weil manche Straftaten in mehrere Bereiche fallen. Nicht aufgeführt: Es gab im Rems-Murr-Kreis 2016 einen Mord und zwei Mordversuche.