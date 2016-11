Kalender Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis

Finden Sie den passenden Weihnachtsmarkt an Ihrem Wohnort und in Ihrer Umgebung. Mit Klick auf den Ort gelangen Sie zum entsprechenden Eintrag.

Ein Weihnachtsmarkt in Ihrer Gemeinde fehlt? Dann schicken Sie uns ein paar Eckdaten per E-Mail zu.

Alfdorf

Adventsmarkt

Im Anschluss an den Gottesdienst findet bei der Alfdorfer Stephanuskirche ein kleiner Adventsmarkt statt.

Öffnungszeiten

Sonntag, 04.12.

Althütte

Adventlicher Hobbykünstlermarkt

Öffnungszeiten

Von Samstag, 03.12. bis Sonntag, 04.12.

Backnang

Weihnachtsmarkt

In der Innenstadt und in der Marktstraße gibt es Stände von örtlichen Vereinen und Kunsthandwerkern.

Öffnungszeiten

Samstag, 26.11. von 11 bis 21.30 Uhr

Sonntag, 27.11. von 11.30 bis 19 Uhr

Berglen

Waldweihnacht in Kottweil

Sie findet auf dem Waldspielplatz Kottweil statt.

Öffnungszeiten

Sonntag, 04.12. ab 14 Uhr

Weihnachtsmarkt in Birkenweißbuch

Der Weihnachtsmarkt in Birkenweißbuch findet am Glockenturm satt.

Öffnungszeiten

Samstag, 10.12. von 12 bis 18 Uhr

Kaisersbach

Weihnachtsmarkt des SV Kaisersbach

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Kunstrasenplatz statt.

Öffnungszeiten

Samstag, 10.12. ab 14 Uhr

Kernen

Adventsmarkt

Am Freitag findet in Kernen-Stetten rund um das Schloss der Diakonie Stetten der 20. Adventsmarkt statt.

Öffnungszeiten

Freitag, 25.11. von 14 bis 18 Uhr

Korb

Korber Weihnachtsmarkt

Weihnachtlich geschmückte Stände und ein Rahmenprogramm auf dem Seeplatz und rund um die Alte Kelter.

Öffnungszeiten

Samstag, 03.12.

Leutenbach

Weihnachtsmarkt im Spatzenhof

Es herrscht eine sehr heimelige Atmosphäre. Als Hingucker gibt es eine Krippe mit lebendigen Tieren.

Öffnungszeiten

Samstag, 03.12. von 15 bis 22 Uhr

Sonntag, 04.12. von 11 bis 20 Uhr

Murrhardt

Murrhardter Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz statt.

Öffnungszeiten

Samstag, 03.12. von 11 bis 22 Uhr

Plüderhausen

Plüderhäuser Weihnachtsmarkt

In Plüderhausen gibt es 2016 zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt. Am ersten Adventssonntag können Besucher im Schlossweg und an der Kreuzung zur Brückenstraße flanieren. Weitere Informationen finden Sie hier.

Öffnungszeiten

Sonntag, 27.11. von 11 bis 18 Uhr

Remshalden

Remshaldener Weihnachtsmarkt

Der Remshaldener Weihnachtsmarkt findet um das Rathaus und auf dem Marktplatz statt.

Öffnungszeiten

Sonntag, 04.12. ab 11 Uhr

Rudersberg

Rudersberger Adventswald

An allen Adventswochenenden weihnachtet es in Rudersberg. Unter den ausladenden Ästen stattlicher Nadelbäume, die mit funkelnden Lichtern geschmückt sind, ist der Alte Rathausplatz vor Witterung geschützt und lädt zum gemütlichen Bummeln ein. Die Schwäbische Waldbahn bringt die Besucher an den ersten beiden Adventssonntagen zum Adventswald. Weitere Informationen finden Sie hier.

Öffnungszeiten

Von Freitag, 25.11. bis Sonntag, 18.12. jeweils

Freitags von 17 bis 22 Uhr

Samstags von 14 bis 22 Uhr

Sonntags von 11 bis 20 Uhr

Schorndorf

Schorndorfer Weihnachtswelt

Der Weihnachtsmarkt mit der Mütze zaubert wieder adventliche Stimmung auf den Marktplatz. Weitere Informationen finden Sie hier.

Öffnungszeiten

Von Samstag, 26.11. bis Mittwoch, 21.12. täglich von 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt der Vereine

Der Weihnachtsmarkt der Vereine findet rund um das malerische Burgschloss Schorndorf statt.

Öffnungszeiten

Sonntag, 27.11.

Weihnachtsmarkt Miedelsbach

Die Jugendfeuerwehr Miedelsbach lädt zum 15. Miedelsbacher Weihnachtsmarkt auf dem Kelterplatz am Feuerwehrhaus ein.

Öffnungszeiten

Samstag, 26.11. von 11 bis 18 Uhr

Schwaikheim

Schwaikheimer Weihnachtsmarkt

Der Schwaikheimer Weihnachtsmarkt wird vom Gesangverein Schwaikheim veranstaltet. Er findet auf dem Gorroner Platz und dem Innenhof des Haus Elim statt.

Öffnungszeiten

Samstag, 10.12. von 14.30 bis 21 Uhr

Urbach

Urbacher Weihnachtsmarkt

Immer am 2. Advent findet der Weihnachtsmarkt in der Urbacher Mitte auf dem Marktplatz und rund um den Kreisverkehr statt. Den traditionellen Abschluss bildet das gemeinsame Weihnachtsliedersingen um 18.00 Uhr.

Öffnungszeiten

Sonntag, 04.12. von 11 bis 18.30 Uhr

Waiblingen

Waiblinger Weihnachtsmarkt

Über drei Wochen lang gibt es auf dem Marktplatz für Groß und Klein viel zu entdecken. Während auf anderen Weihnachtsmärkten nur ebenerdig verkauft wird, öffnet sich den Besuchern in Waiblingen eine weitere Dimension: die Weihnachtskeller. Weitere Informationen finden Sie hier.

Öffnungszeiten

Freitag, 25.11. von 17 bis 22 Uhr

Von Samstag, 26.11. bis Mittwoch, 21.12. täglich von 12 bis 20.30 Uhr

Mittwoch und Samstag (Wochenmarkt) ab 10 Uhr

Freitag und Samstag bis 22 Uhr

Hohenacker Weihnachtsmärktle

Das neunte Hohenacker Weihnachtsmärktle findet auf dem Schulhof der Lindenschule statt. Veranstaltet wird vom Förderverein des Bildungshauses Hohenacker.

Öffnungszeiten

Freitag, 02.12. von 17 bis 19 Uhr

Weihnachtsmärktle Neustadt

Verschiedene Vereine und Organisationen bieten auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt Leckerein und Selbstgemachtes an. Er findet im Unterdorf statt.

Öffnungszeiten

Samstag, 03.12. von 16 bis 20 Uhr

Weinstadt

Adventsmarkt im Heimatmuseum

Die Museumsräume (Pflaster 14, Endersbach) und der Hof bieten ein stimmungsvolles, historisches Ambiente. Neben dem Förderverein des Museums beteiligen sich wieder der CVJM, sowie der NABU.

Öffnungszeiten

Sonntag, 27.11. von 12 bis 18 Uhr

Welzheim

Welzheimer Weihnachtsmarkt

Am Samstag wird zum ersten Mal unter den Kastanien am Kirchplatz ein Weihnachtsdorf aufgebaut. Am Sonntag wird das Weihnachtsdorf vom Weihnachtsmarkt rund um die St.-Gallus-Kirche ergänzt.

Öffnungszeiten

Samstag, 26.11. von 15 bis 22 Uhr

Sonntag, 27.11. von 11 bis 19 Uhr

Adventsmarkt im Bethel

Auf dem Parkplatz sind rund 20 Stände aufgebaut.

Öffnungszeiten

Freitag, 02.12. von 16 bis 20 Uhr

Samstag, 03.12. von 15 bis 20 Uhr

Winnenden

Winnender Weihnachtsmarkt

Winnender Vereine, Kapellen, Chöre und Schulen sorgen auf der Bühne am Marktplatz für ein abwechslungsreiches Programm aus Tanz und Musik. Als besonderes Highlight gilt das Gospelkonzert am Samstagabend ab 19.30 Uhr, ebenfalls auf dem Marktplatz. Weitere Informationen finden Sie hier.

Öffnungszeiten

Freitag, 25.11. von 14 bis 21 Uhr

Samstag, 26.11. von 10 bis 21 Uhr

Sonntag, 27.11. von 11 bis 18 Uhr

Winterbach

Winterbacher Weihnachtsmarkt

Der Winterbacher Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz statt. Zum Markt gehört eine Krippenausstellung, bei der Sie verschiedene Krippen aus unterschiedlichen Epochen bestaunen können.