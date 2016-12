Rems-Murr-Kreis Zeugen von Einbrüchen gesucht

Backnang. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten am Donnerstagnachmittag Einbrecher aus, um in der Horber Straße in ein Wohnhaus einzudringen. Die Täter begaben sich zwischen 12.30 Uhr und 18.15 Uhr auf die von außen kaum einsehbare Gebäuderückseite, warfen dort ein Fensterglas ein, wodruch sie in das Haus gelangten. Aus der Wohnung wurden aufgefundenes Bargeld sowie Wertgegenstände entwendet.

Fellbach.

Vermutlich über eine aufgebrochene Terrassentüre gelangten Einbrecher in der Straße Lange Furche in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Bei dem Einbruch erbeuteten die Diebe aufgefundenes Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Waiblingen.

In der Quellenstraße in Beinstein stellten Bewohner eines Doppelhauses am Donnerstagabend fest, dass Balkontüren zweier Wohnungen aufgebrochen wurden. Die Eindringlinge gelangten in die Wohnung im ersten Stockwerk. Aus dieser wurde am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr ein antikes Messer entwendet.

Neustadt.

Bei einem weiteren Einbruch im Amselweg blieb es offenbar beim Versuch. Dort gelang es den Tätern am Mittwoch nicht, eine Terrassentüre gewaltsam zu öffnen. Dieser Einbruchsversuch wurde den vorliegenden Erkenntnissen zufolge zwischen 8 Uhr und 15 Uhr verübt.

Sollten verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, die möglicherweise in Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten, nehmen die örtlichen Polizeidienststellen Zeugenhinweise entgegen.