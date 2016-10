Waiblingen Kreisel: Blinken nicht vergessen

Waiblingen. Eine Autofahrerkarriere dauert 60, 70 Jahre oder länger. Während all der Zeit prüft kein Mensch nach, wie es um die Kenntnisse der Verkehrsteilnehmer bestellt ist. In einer Serie erläutern wir Verkehrsregeln, die Autofahrer oft missachten oder gar nicht kennen. Im ersten Teil geht es um richtiges Verhalten im Kreisverkehr.

Video: Richtiges Verhalten im Straßenverkehr, blinken oder nicht blinken im Kreisverkehr, was ist richtig.

Noch vor wenigen Jahren trafen Autofahrer hierzulande nur selten auf Kreisverkehre. Das ist heute anders. Beispielsweise Schorndorf trägt scherzhaft den Beinamen „Große Kreiselstadt“.

Ein Kreisverkehr gilt im Vergleich zu einer Kreuzung mit Ampeln als weniger gefährlich, sagt Thomas Maile, der am Polizeipräsidium Aalen für Verkehrsprävention zuständig ist. Die Statistik weise so gut wie keine schweren Unfälle in Kreisverkehren aus. Fährt indes ein Autofahrer bei Rot auf eine Kreuzung, kommt es leicht zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Zudem unterbrechen Ampeln immer den Verkehrsfluss; im Kreis kommen die Autos flüssiger voran. Zudem komme der Staat mit einem Kreisverkehr billiger weg; „Ampeln haben unwahrscheinliche Wartungskosten.“

Als berühmtester Kreisverkehr gilt jener um den Triumphbogen in Paris. Zwölf Straßen treffen dort zusammen, und das Zuschauen verursacht allein schon heftigen Schwindel. Ein Wunder, dass es dort nicht laufend kracht.

In Frankreich stört sich niemand an mehreren Spuren im Kreisel

In Frankreich gibt es schon viel länger Kreisverkehre als in Deutschland. Niemand stört sich dort an mehrspurigen Kreisverkehren. In Italien sind diese ebenfalls weit verbreitet. England toppt indes alles: Sogar auf Autobahnen sind dort Kreisverkehre anzutreffen, und um einen zentralen Ring in der Mitte gruppieren sich gern noch vier, fünf weitere Kreisverkehre außen herum.

Thomas Maile erläutert die wichtigsten Regeln in Bezug auf Kreisverkehre: Beim Einfahren ist Blinken nicht vorgeschrieben – beim Ausfahren aber wohl. Das wird oft vergessen oder einfach nicht beachtet. Wollen beim Ausfahren Fußgänger die Straße queren, muss der Autofahrer sie vorbeilassen, erklärt Thomas Maile weiter. Auf den Spuren, die in den Kreisverkehr hineinführen, gilt der Vorrang für Fußgänger nicht. Es sei denn, ein Zebrastreifen ist dort angebracht. Am Zebrastreifen gilt grundsätzlich immer: anhalten und Fußgänger vorbeilassen.

Ein Kreisverkehr funktioniert dann am besten, „wenn alle langsam ranfahren“, wie Thomas Maile sagt. An einem Kreisverkehr mit vier Armen können vier Verkehrsteilnehmer nur dann gleichzeitig einfahren, wenn alle gemächlich unterwegs sind. Sobald einer Gas gibt, beginnt der Verkehrsfluss zu stocken. Die Außenstehenden müssen warten, weil derjenige, der sich im Kreisverkehr befindet, immer Vorfahrt hat. „Wenn ich drin bin, dann ist es mein Kreisverkehr“ – so beschreibt Thomas Maile die Denke manches Autofahrers.

An wenigen Stellen – zum Beispiel in Endersbach am Viadukt – sind Kreisverkehre mehrspurig konzipiert. Es gibt ganz einfach deswegen so wenige mehrspurige Kreisverkehre, „weil sie kompliziert sind“, wie Thomas Maile sagt. Wer die innerste Fahrspur wählt, muss eine Lücke abwarten, um an der gewünschten Ausfahrt den Kreisverkehr verlassen zu können. Einfach rausziehen und Autofahrer auf der äußeren Spur zum Bremsen zwingen, das geht nicht.

Viele meiden den Wechsel auf die innere Spur

Es gibt keine verpflichtende Vorschrift, die bei mehrspurigen Kreisverkehren vorschreibt, in welchen Fällen die innere Spur zu nutzen ist. Sie bietet sich nur dann an, wenn man nicht schon bereits an der nächsten Ausfahrt den Kreisverkehr wieder verlassen möchte. Viele Autofahrer meiden den Wechsel auf die innere Spur, weil sie fürchten, ihre Ausfahrt nicht zu erwischen.

Ganz besonders knifflig wird’s, wenn zusätzlich noch Fahrradfahrer im Spiel sind. Führt ein Radweg am Rand des Kreisverkehrs entlang, ist er als eine Spur des Kreisverkehrs zu betrachten, erklärt Thomas Maile. Befindet sich der Radweg ein Stück abgesetzt, gilt das nicht: „Es kommt auf den Einzelfall an.“

Vorsicht gilt bei sogenannten unechten Kreisverkehren. Sie sind nicht mit dem typischen runden blauen Schild mit den Kreis-Pfeilen ausgestattet. In diesen Kreisverkehren, die selten in Wohngebieten vorkommen, gilt rechts vor links, es hat also derjenige Vorfahrt, der einfährt. Hier müssen Autofahrer sowohl beim Ein- als auch beim Ausfahren blinken.

Neue Kreisverkehre sorgen gern für Irritationen unter Autofahrern, zumal dann, wenn sie etwas größer und mit mehreren Komponenten ausgestattet sind. Thomas Maile rät, zu einer verkehrsarmen Zeit, etwa sonntagmorgens, den Kreisel einem umfassenden Check zu unterziehen – „bis man sich sicher fühlt. Dann kommt man auch in verkehrsreicheren Zeiten zurecht.“