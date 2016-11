Rems-Murr-Rundschau Rechts überholen? Manchmal erlaubt

Waiblingen. Keine Regel ohne Ausnahme: Rechts überholen ist zwar grundsätzlich verboten – aber nicht immer. Als Überholvorgang zählt bereits, wenn ein Autofahrer an einem wartenden Fahrzeug vorbeifährt.

„Es ist links zu überholen“, schreibt die Straßenverkehrsordnung vor. Überholen im Sinne der Verordnung bedeutet, ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug einzuholen und an ihm vorbeizufahren. Zuerst ausscheren, überholen und dann wieder einscheren, das gilt natürlich auch als Überholen. Doch definiert die Straßenverkehrsordnung eben auch dann einen Überholvorgang als solchen, wenn das Ein- und Ausscheren entfällt.

Vorsicht: Rechts überholen kann den Führerschein kosten

Die Warnung gleich vorneweg: Wer auf der Autobahn unrechtmäßig rechts überholt, riskiert den Führerschein.

Es gelten indes eine ganze Reihe von Ausnahmen vom Rechtsüberholverbot. Diese erläutert Jochen Klima, der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg:

Führen innerorts mehrere markierte Spuren in dieselbe Richtung, dürfen Verkehrsteilnehmer auf der rechten Spur schneller fahren als jene auf der linken. Dasselbe gilt, wenn mehrere Spuren parallel zu einer Ampel hinführen. Hier dürfen Autofahrer auch dann rechts schneller fahren als links, wenn keine Fahrbahnmarkierungen vorhanden sind.

Sind auf einer Abbiegespur Pfeile angebracht, darf der Autofahrer auf dieser Spur rechts an den Autos, die sich links von ihm befinden, vorbeifahren.

Auf Bundesstraßen und Autobahnen dürfen Verkehrsteilnehmer dann rechts schneller fahren als links, wenn sich Kolonnen gebildet haben. Das gilt allerdings nur, wenn Kolonnen auf beiden Spuren vorhanden sind.

Wer auf eine Autobahn oder Bundesstraße auffahren möchte, nutzt dafür den „Einfädelungsstreifen“ – so heißt das neuerdings korrekt. Um auf die Autobahn zu gelangen, darf man auf dieser Spur Gas geben und schneller fahren als die Autos, die sich bereits auf der Autobahn befinden. Für Bundesstraßen gilt das auch. Vorsicht: Beim Rausfahren auf dem „Ausfädelungsstreifen“ darf ein Autofahrer nicht rechts an den anderen vorbeiziehen.

Keiner hat behauptet, es sei einfach: Auf Überleitungsspuren ist das Schnellerfahren rechts erlaubt. Überleitungsspuren gibt’s beispielsweise dort, wo die B 14 und die B 29 sich teilen. Eine besonders breite Markierung trennt hier die Bundesstraßen. An dieser Stelle dürfen Autofahrer rechts schneller fahren als die Verkehrsteilnehmer auf der linken Seite.

Motorradfahrer dürfen sich nicht links und rechts vorbeischlängeln

An einem Autobahnkreuz ist das ebenfalls in Ordnung. Voraussetzung ist, dass eine breite Markierung die beiden Richtungsverläufe der Autobahn trennt und Richtungstafeln den Weg weisen.

Motorradfahrer schlängeln sich gerne an Ampeln oder im Stau links oder rechts an den anderen vorbei. „Das dürfen sie nicht“, stellt Jochen Klima klar. Mofa- und Fahrradfahrer besitzen im Vergleich dazu Sonderrechte: An Warteschlangen vor Kreuzungen und Ampeln dürfen sie rechts vorbeifahren.

In einer ganz alltäglichen Situation überholt wohl jeder Autofahrer rechts, obwohl er es gar nicht als Rechtsüberholen empfindet: Will ein Autofahrer links abbiegen, und ordnet er sich zu diesem Zweck links ein, darf man rechts vorbeifahren, sofern der Platz reicht.

Wenn vor einem Zebrastreifen ein Auto wartet, darf man es auf keinen Fall – weder rechts noch links – überholen. Sinn und Zweck dieser Regel ist natürlich der Schutz der Fußgänger.

Die richtige Antwort lautet: Nein. Nur wenn sich Kolonnen gebildet haben, dürfen Autofahrer in diesem Fall rechts schneller fahren als links.