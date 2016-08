Waiblingen Risikogruppen beim Autofahren: Senioren und Anfänger

Fakt ist auch: Es muss meist erst was passieren, bis ein Führerschein in Behördenschubladen verschwindet. Niemand muss hierzulande seinen Führerschein abgeben, nur weil er alt ist. Oder zu unerfahren und zu risikobereit. Zudem gibt’s keinerlei Verpflichtung, Nachschulungen oder Gesundheitschecks ab einem bestimmten Alter zu absolvieren.

Wird einem Senior der Führerschein entzogen, war meistens ein Hinweis der Polizei Anlass für eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit. Stellt die Polizei zum Beispiel bei einem Unfall „Eignungsmängel“ eines Fahrers fest, muss sie die Fahrerlaubnisbehörde darüber informieren. Diese steigt dann in die Prüfung ein – sofern „Tatsachen vorliegen, die Bedenken an der körperlichen oder geistigen Eignung begründen“, informiert das Landratsamt. Sodann muss der Autofahrer sich bei einem Amts- oder Facharzt vorstellen, sich einer Fahrprobe unterziehen oder an einer medizinisch-psychologischen Untersuchung teilnehmen. Läuft ein Strafverfahren, kann ein Richter im Zuge dessen eine Fahrerlaubnis entziehen.

Das sind die harten Maßnahmen nach krassen Vorfällen. Den Senioren selbst geht’s eher um öffentliche Meinungsmache, und die fällt aus ihrer Sicht auffällig oft zu ihren Ungunsten aus. Jüngst kritisierte ein Leserbriefschreiber die Redaktion dieser Zeitung: Auf ein- und derselben Zeitungsseite waren zwei kurze Berichte über Unfälle veröffentlicht. „85-jährige Fahrerin knickt eine Ampel um“, so eine der beiden Überschriften. Im zweiten Bericht war erst weiter hinten im Text erwähnt, dass der allein schuldige Fahrer 20 Jahre alt war. Als „eindeutig diskriminierend“ empfand der Leserbriefschreiber das.

Die Polizei ordnet in ihrer Verkehrsstatistik Autofahrer ab einem Alter von 65 Jahren als „Senioren“ ein. Als „Junioren“ gelten Verkehrsteilnehmer zwischen 18 und 23 Jahren. Polizeisprecher Rudolf Biehlmaiers Fazit nach der Recherche einer Menge Zahlen (siehe Info-Kasten): Beide Gruppierungen „fallen auf in der Verkehrsstatistik“. Bei beiden liegt ein „erhöhtes Risiko“ vor. Die Hauptgründe für Unfälle unterscheiden sich: Zu hohe Geschwindigkeit liegt bei den jungen Fahrern eindeutig vorn. Bei den Älteren dominiert Unachtsamkeit beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren.

Im Alter lassen Seh- und Hörvermögen nach. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt ab. „Alle zwei Jahre einen freiwilligen Check machen“, das rät Heinz Weber, der Vorsitzende des Kreisseniorenrats Rems-Murr. Er hält gelegentliche Versuche, Führerscheinentzug ab einem bestimmten Alter in Erwägung zu ziehen, für völlig fehl am Platz. „Jeder sollte sich selbst einschätzen“, findet Heinz Weber – aber, räumt er ein: „Der ältere Mensch wird eigensinniger. Er ist der Meinung, er weiß alles besser.“

Fahr-Fitness-Checks speziell für ältere Autofahrer

Fahrtrainings helfen. Zum Beispiel der ADAC bietet „Fahr-Fitness-Checks“ an speziell für ältere Autofahrer. Ein Fahrlehrer oder Moderator setzt sich mit ins Auto und bespricht hinterher mit dem Senior, wie er dessen Fahrfertigkeiten einschätzt. Solche Trainings gibt’s nicht gratis; und manch ein Senior schreckt mit Blick auf seine kleine Rente vor der Investition zurück, das ist die Erfahrung von Heinz Weber und Waltraud Bühl, stellvertretende Vorsitzende im Kreisseniorenrat. Weber appelliert an die Fahrschulen, kostengünstige Angebote zu kreieren für Ältere, die ihre Fertigkeiten im Straßenverkehr trainieren wollen. Verschiedene Fahrschulen bieten bereits diverse Kurse an.

Mal ehrlich: Wer würde nach drei, vier oder mehr Jahrzehnten Erfahrung im Straßenverkehr spontan eine theoretische Führerscheinprüfung bestehen? „Es ändert sich so viel. Da ist Aufklärung nötig“, findet Waltraud Bühl – und das gilt für die mittlere Altersgruppe genauso.

Das Thema Autofahren gerät innerhalb von Familien leicht zum Streitthema. Wer lässt sich von seinen eigenen Kindern schon gern sagen, er baue deutlich ab und solle den Zündschlüssel abgeben. Autofahren bedeutet Selbstbestimmung. Besonders in ländlichen Gebieten mit schlechter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Heinz Weber (71) fährt seit längerem ein Automatik-Auto. Er hält das in fortgeschrittenerem Alter für die bessere Variante, weil es das Autofahren erleichtere. Allerdings: Es sind schon schlimme Unfälle mit Automatik-Autos und Senioren am Steuer passiert. Ende Januar 2014 hat in Backnang ein 79-jähriger Fahrer eines Automatik-BMW an einer Tiefgaragenausfahrt falsch reagiert – mit tödlichem Ausgang für seine Frau. Der Mann raste wegen eines Bedienfehlers rückwärts, das Auto landete in der Murr. Im Gedächtnis geblieben ist ein weiterer Unfall im Jahr 2010 in Rommelshausen. Eine Seniorin war mit ihrem Automatik-Auto rückwärts über einen Sportplatz gefräst, auf dem im selben Moment Kinder Fußball spielten.

Andererseits: Ein Fahranfänger ist Anfang August in Winnenden mit solcher Wucht in eine Hauswand gedonnert, dass dort danach ein mehrere Quadratmeter großes Loch prangte.

Automatik hin oder her: Jedes Jahr entscheiden sich ein paar Senioren im Rems-Murr-Kreis, ihren Führerschein freiwillig abzugeben. Sechs Personen haben sich dazu bereits in diesem Jahr entschlossen. In den Jahren 2013 bis 2015 waren es jeweils fünf.