Rems-Murr-Rundschau Wegen eines brennenden Kühlschranks Haus geräumt

Fellbach-Oeffingen.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts hat am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr ein Kühlschrank in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße gebrannt. Sowohl die anwesenden Personen wie auch die Bewohner des gesamtem Hauses verließen vorsorglich das Haus. Vor Ort waren eine Polizeistreife sowie Mitglieder der Feuerwehrabteilung Oeffingen. Die Wehrmänner löschten das Feuer und schafften das Gerät aus der Wohnung. Nachdem die Räume gut belüftet worden sind, durften alle Betroffenen wieder zurück in die warme Stube.