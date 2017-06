TVB 1898 Stuttgart Bitter bleibt beim TVB

Handball.

Der TVB Stuttgart hat den Verbleib in der Ersten Bundesliga geschafft. Für die nächste Saison hatten für diesen Fall bereits Trainer Markus Baur und Mimi Kraus ihr Bleiben zugesagt. Nun steht auch fest, dass Jogi Bitter weiterhin das TVB-Tor hüten wird. Das vermeldete der Verein auf einer Pressekonferenz.

Bitter, der seit Januar 2016 für den TVB spielt, hat um ein Jahr verlängert. Er wird in der kommenden Saison die Rückennummer 1 tragen.

Johannes Bitter: „Ich fühle mich dem TVB schon jetzt sehr verbunden und musste nach dem Klassenerhalt nicht lange überlegen, ob ich in Stuttgart bleibe. Ich freue mich auf die nächste Saison mit den Wild Boys. Wie schon in den letzten Jahren möchte ich für mich von Jahr zu Jahr schauen. Ich möchte Spaß am Handball haben, meine Leistung bringen und dann für die nächste Saison entscheiden. Deshalb habe ich meinen Vertrag vorerst nur um ein Jahr verlängert.“

TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: „Jogi ist für uns ein absoluter Schlüsselspieler und Leistungsträger. Wir sind sehr froh und stolz zugleich, dass wir ihn für mindestens ein weiteres Jahr an uns binden konnten. Mit dem Torhütergespann Jogi Bitter und Jonas Maier sind wir für die nächste Saison sehr gut aufgestellt.“