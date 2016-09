Rems-Murr-Sport Der Wochenend-Tipp: TB Beinstein tippt den Kreisliga A1-Spieltag

Gut drauf waren sie, die Spieler des TSV Nellmersbach, ihre Tipps zum Wochenendspieltag in der Bezirksliga waren dennoch durchwachsen. Bei zwei von sieben Spielen lagen sie in der Tendenz richtig und zusätzlich passte einmal auch das Ergebnis perfekt: beim eigenen 3:0-Sieg gegen Fellbach II. Diesmal tippt der TB Beinstein im Video den Wochenendspieltag in der Kreisliga A I. Dabei gilt: Anschauen bis zum Schluss. Auch nach dem letzten Tipp ist noch nicht Schluss. Zu sehen ist das Ganze auf

War’s nun ein Spielabbruch in Plüderhausen oder nicht? Darüber gingen selbst bei den Beteiligten am Mittwochabend die Meinungen auseinander. Fakt ist: Der Schiedsrichter hat die Begegnung SV Plüderhausen – TV Stetten in der 85. Minute als abgebrochen gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt war der vierte Plüderhäuser Spieler vom Platz gestellt worden. Der SVP war also nur noch zu siebt auf dem Platz. Hat der Schiedsrichter nun gedacht, es seien weniger als sieben? Denn seit dieser Saison gilt: Hat eine Mannschaft weniger als sieben Spieler auf dem Feld, wird die Partie vom Schiedsrichter abgebrochen. Früher musste der Spielführer entscheiden, ob sein Team trotzdem noch weiterspielen wollte. In Plüderhausen ist dieser Fall jedoch nicht eingetreten. Klarheit bringt wohl erst der ausführliche Bericht des Schiris.