Rems-Murr-Sport Kappel Behindertensportler des Jahres

Köln/Welzheim.

Für Niko Kappel ist es der letzte Höhepunkt in einem fantastischen Sportjahr: Der Paralympics-Goldmedaillengewinner aus Welzheim wurde am Samstagabend in Köln zum Behindertensportler des Jahres gekürt. Auch am Sonntag rang er noch nach Worten: „Ich bin begeistert und gerührt. Ich empfinde die Auszeichnung als wahnsinnig große Ehre.“