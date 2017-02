Rems-Murr-Sport Keine Panik beim FSV Weiler zum Stein

„Das Offensivspiel hat sich weiterentwickelt“, sagt Abteilungsleiter Andreas Rosanelli. In der Defensive aber leiste sich die Mannschaft zu viele Fehler. „Wir haben zwar 70 bis 80 Prozent Ballbesitz“, individuelle Fehler aber führten regelmäßig zu Gegentoren. Unter einem neuen Trainer müsse sich zudem immer erst einiges einspielen. Solange keine Abstiegsgefahr drohe, sei all das nicht tragisch.

Saisonziel: Platz eins bis vier

Dabei hatte der FSV das Saisonziel Platz eins bis vier ausgegeben. Ein Fehler, wie Trainer Andreas Schwintjes jetzt zugeben muss. Schwintjes, zuletzt beim Verbandsligisten VfB Neckarrems am Ball, war noch von seinem Vorgänger Michael Rosanelli als Trainer engagiert worden. Es ist seine erste Trainerstelle. „Neuland für mich.“ Und eine ganz andere Belastung. „Man ist tagtäglich mit dem Thema befasst, steht ständig unter Strom.“

Dass er in der Kreisliga A andere Bedingungen vorfindet als in den Vereinen, für die er in den zurückliegenden Jahren aktiv war, sei ihm klar gewesen. Geringere Qualität, weniger Leistungsdenken, kein Problem für ihn. Auch mit ihm als Trainer – und Denis Musik als Co-Trainer – „werden in Weiler weiter kleine Brötchen gebacken“. Es gehe erst einmal darum, Spieler und Mannschaft weiterzuentwickeln. „Da sind wir grundsätzlich auf einem guten Weg.“

Anfangs oft gut gespielt, sich aber auch zu viele Fehler geleistet

In der Tabelle allerdings zeigt sich das noch nicht. Es begann gut: 7:1 gegen den SV Allmersbach II. Auch danach habe seine Mannschaft meist gut gespielt, aber zu oft verloren. Das Problem: Schwintjes möchte viel Ballbesitz und das möglichst auch in der gegnerischen Hälfte. Ein Fehler hier jedoch wirkt sich fatal aus, wenn die Rückwärtsbewegung nicht stimmt. Und wenn dann noch wichtige Spieler wie Markus Brenienek, Ioannis Fotiadis oder Fabian Seiler in der Innenverteidigung fehlen ...

Nur ein Punkt aus den letzten fünf Partien

Die schlechten Ergebnisse stärkten nicht gerade das Selbstvertrauen des Teams, die Leistungen wurden schlechter. Und in den letzten fünf Spielen gelang gerade mal ein Punkt.

Nun aber kommen die verletzten Spieler zurück. Der Start in die Rückrunde ist wie ein Neustart. Das Ziel für die Rückrunde? Schwintjes will das – diesmal – nicht in einer Platzierung angeben. Ein bisschen weiter nach oben aber soll’s schon noch gehen. „Die Mannschaft hat das Potenzial dazu“, sagt Schwintjes. Und der Start wird ihr leicht gemacht. Am 19. Februar geht’s zum Tabellenletzten SV Allmersbach II.