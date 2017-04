Rems-Murr-Sport Kick it like...die Auflösung

Mit dem TSV Schornbach stieg Timo Morawietz in die Landesliga auf uns ist dort gerade sehr erfolgreich Foto: Ralph Steinemann

Diesmal war's offensichtlich nicht ganz so einfach. Der gesuchte Spieler ist Timo Morawietz (24).

Der spielte in der Jugend für den TSV Schornbach (1998 bis 2006) und ist dort nun wieder angekommen. Über Normannia Gmünd, VfB und TSG Backnang kam er zur Jugend der Stuttgarter Kickers, spielte dort in der Saison 2010/11 mit der U 19 in der Oberliga.

Von 2011 bis 13 zählte er zur Aktiven-Oberligamannschaft der Kickers (17 Einsätze), dann ging‘s zu Verbandsligist Normannia Gmünd und 2014 wieder zurück zum TSV Schornbach. Mit dem TSV stieg er in die Landesliga auf uns ist dort gerade sehr erfolgreich. Der TSV ist Dritter. Mit sieben Treffern ist Morawietz der erfolgreichste Torschütze im Team.