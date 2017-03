Rems-Murr-Sport Kick it like...die Auflösung

Felix Weiblen erzielte in der erfolgreichen Aufstiegsrelegation 2016 gegen den FC Marbach in der 93. Minute per Freistoß den Siegtreffer. Foto: Ralph Steinemann

Der gesuchte Spieler ist Felix Weiblen (27) vom Landesligisten TSV Schwaikheim, auf dem Foto zusammen mit Valentin Beier (links) und Christian Seitz noch in der Bezirksligasaison 2015/16 gegen den TSV Schornbach (in Gelb Pascal Hasert).

Weiblen ist aus der Schwaikheimer Mannschaft nicht wegzudenken. In der erfolgreichen Aufstiegsrelegation 2016 ist ihm gegen den FC Marbach in der 93. Minute per Freistoß der Siegtreffer gelungen, obwohl er tags zuvor erst vom Ausflug mit den Bittenfelder Handballern aus Mallorca zurückgekommen war. Auch in die Politik hat er sich schon gewagt – als Gemeinderat in Schwaikheim.