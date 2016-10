TVB 1898 Stuttgart Leipzig kauft dem TVB den Schneid ab

Vio Fotache feierte nach wochenlanger verletzungsbedingter Pause sein Comeback, dafür musste der TVB allerdings weitere Rückschläge verkraften: Can Celebi verletzte sich am Freitag am Knie, Teo Coric zerrte sich die Wade und auch Djibril M’Bengue war nicht einsatzfähig. Dies bedeutete zweifellos eine Schwächung, an der Niederlage indes war die missliche personelle Lage nicht festzumachen. Dem TVB fehlte unterm Strich der Mumm, um den kampfstarken Leipzigern ernsthaft Paroli bieten zu können.

Leipzig führt nach sechs Minuten mit 4:1

Leipzig startete nach den jüngsten Erfolgserlebnissen mit viel Selbstvertrauen und wild entschlossen, führte nach sechs Minuten mit 4:1. Bobby Schagen brachte den TVB zwar beim 5:4 wieder heran (10.), mehr ließ das Team von Trainer Christian Prokop aber nicht zu. Der TVB hatte größte Mühe, sich gegen die resolute und bewegliche Deckung der Leipziger durchzusetzen. Die hatten nach etlichen Fehlwürfen und Ballverlusten des TVB recht leichtes Spiel. Dass sich der Rückstand bis zur Pause beim 8:12 im erträglichen Rahmen hielt, hatten die Gäste vornehmlich ihrem Torhüter Jogi Bitter zu verdanken. Allerdings hatten auch die Sachsen in Jens Vortmann einen starken Rückhalt.

Der beste Bittenfelder Feldspieler, Marian Orlowski, verkürzte auf 9:12. Die leise Hoffnung auf eine bessere Vorstellung im zweiten Durchgang war jedoch rasch dahin. Der TVB kam weiterhin nicht in die Zweikämpfe oder ging als zweiter Sieger aus ihnen hervor. Zudem schwächte er sich durch fünf – größtenteils unnötige – Zeitstrafen nach der Pause selbst. Mit drei Siebenmetern in Folge zog der SC auf 15:9 davon (36.). Der TVB kämpfte sich zwar auf 14:17 heran (45.) und hatte noch genügend Zeit, die Wende zu schaffen – allerdings nur theoretisch. Die Leipziger blieben das präsentere Team, und elf Minuten vor dem Ende war beim 20:14 die Partie entschieden. Das Heimteam schaukelte den Vorsprung locker über 22:18 und 23:19 zum verdienten 25:20-Erfolg nach Hause.

Der TVB mit nur einem Punkt Polster zum Abstiegsplatz

Mit diesem sechsten Sieg im neunten Spiel hat es sich der SC DHfK Leipzig mit 13:5 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz gemütlich gemacht. Dem TVB indes weht ein frischer Wind um die Nase bei lediglich einem Pünktchen Polster zum ersten Abstiegsplatz. Nach der Länderspielpause kommt am Freitag, 1. November (19.45), der Vorletzte TBV Lemgo in die Scharrena.

Stimmen zum Spiel

SC DHfK Leipzig: Vortmann, Putera; Semper (1), Rojewski (7/4), Jurdzs (2), Binder (5), Janke, Pieczkowski (3), Roscheck (1), Strosack (3), Meschke, Becvar (1), Milosevic (2/1).

TVB 1898 Stuttgart: Bitter, Jerkovic; Schimmelbauer, Lobedank (1), Weiß (2), Schagen (1/1), Schweikardt (3), Kraus (3), Baumgarten (1), Fotache (1), Kretschmer, Orlowski (8).



