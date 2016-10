Rems-Murr-Sport Schritt für Schritt nach oben

„Natürlich waren wir mit dem Start nicht zufrieden“, sagt Spielertrainer Jan Demmler (29). Dabei war der gar nicht so katastrophal, wie es zunächst klingt. Die Steinacher hatten nur einmal verloren, und das am vierten Spieltag gegen Spitzenreiter SG Weinstadt. Zuvor hatte es drei Unentschieden gegeben, von denen, so Demmler, seine Mannschaft zwei hätte gewinnen müssen. In Stetten (Ausgleich in der 90. Minute) und gegen Birkmannsweiler habe der SSV jede Menge bester Chancen vergeben. Nur zum Auftakt gegen Leutenbach „haben wir kein gutes Spiel gezeigt, da können wir sogar verlieren“. Gegen Weinstadt attestiert er seinem Team zwar eine gute Leistung, die Niederlage sei dennoch verdient gewesen.

Wendepunkt in Beinstein: Der erste Sieg

Das 1:0 beim TB Beinstein schließlich „war der Wendepunkt“. Da hätten die Spieler erkannt: Sie können auch Gegner aus der Spitzengruppe schlagen. Demmler: „Da waren wir defensiv stark und sind mit dem 1:0 belohnt worden.“ Das neue Selbstvertrauen schlug sich eine Woche später gleich im 3:2 gegen den TSV Schmiden (noch ein Team aus der Spitzengruppe) nieder.

Saisonziel: Ein Platz im Mittelfeld

Der SSV also klettert Schritt für Schritt nach oben. Wie weit soll’s denn gehen? „Wir schauen nicht nach oben“, sagt Demmler. Das Saisonziel ist auch bescheiden mit Mittelfeldplatz angegeben. Angesichts der vergangenen Spielzeit kein Wunder. Der SSV landete auf Rang zwölf, musste nach einer schlechten Rückrunde (nur neun Punkte) fast bis zum Schluss den Abstieg fürchten.

Neuzugänge brachten Qualität

Warum klappt es nun besser? „Unser Kader ist breiter, das ist ausschlaggebend“, sagt Demmler. „Wir haben eine gute Mischung aus Alt und Jung.“ Und die Neuzugänge, beispielsweise Andreas Wonschick, hätten Qualität mitgebracht. Demmler: „Es steckt Potenzial in der Truppe.“ Und die Trainingsbeteiligung sei hervorragend.

Respekt vor Haubersbronn

Am Sonntag muss der SSV zum Tabellennachbarn TSV Haubersbronn, das erste von drei Auswärtsspielen in Folge. Demmler hat großen Respekt vor den Haubersbronnern. „Eine gute und dazu heimstarke Mannschaft.“ Er erinnert sich noch allzu gut an das 1:5 in der vergangenen Spielzeit. „Eine bittere Niederlage.“

Die soll’s diesmal nicht geben. Allerdings müsse seine Mannschaft dann so weiterspielen wie zuletzt – nicht wie zu Beginn der Saison.