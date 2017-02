Rems-Murr-Sport Spielabbruch bei der Partie AC Beinstein – SV Hegnach II

Beinstein.

Abgebrochen worden ist am Wochenende das Spiel AC Beinstein – SV Hegnach II in der Kreisliga B III. 0:4 stand es bereits, als ACB-Trainer Leo Francesco die Mannschaft in der 74. Minute vom Feld nahm. „Er hat seine Spieler geschützt“, sagt ACB-Vorsitzender Antonio Fierro.