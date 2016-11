Sehr erfolgreich ist Bezirksligist VfL Winterbach am vergangenen Wochenende gewesen – allerdings nur in unserer Videoserie „Der Wochenend-Tipp“. Fünfmal lag der VfL in der Tendenz richtig, beim eigenen Spiel jedoch nicht. Der VfL verlor gegen Allmersbach und steckt weiter im Abstiegskampf. Diesmal tippt der SC Urbach die Spiele der Kreisliga A I. Ob er auch so gut tippt wie die Winterbacher, wird sich zeigen. Sein Auftritt war auf jeden Fall schon mal tipptopp.