Rems-Murr-Sport Wochenend-Tipp vom SV Plüderhausen

SV Plüderhausen ist zu Gast beim TSV Haubersbronn

Mit einem Paukenschlag hat sich der SV Plüderhausen vor einer Woche noch einmal eine Chance auf den Verbleib in der Fußball-Kreisliga A I geschaffen: 7:2 gegen den TV Weiler. Doch selbst das nützt nichts, wenn er nicht gleich einen weiteren Sieg beim punktgleichen Tabellennachbarn TSV Haubersbronn folgen lässt.

Möglich ist das allemal, denn die Haubersbronner haben in der Rückrunde bisher nur drei Punkte gesammelt. Allerdings hatten auch die Plüderhäuser bis zum Kantersieg gegen Weiler nur ein Pünktchen mehr geholt. „Wir waren aber schon in den Spielen zuvor mindestens gleichwertig gewesen“, sagt Trainer Michael Bäuchle. „Auch gegen Schmiden haben wir sehr gut mitgespielt, aber eben die Tore nicht gemacht.“ Ein Problem, das der SVP schon in der Vorrunde hatte.

Mit dem Aufstieg war der Drei-Jahres-Plan erfüllt worden

Dem Aufsteiger, so Bäuchle, sei klar gewesen, dass eine schwere Saison bevorsteht. Allerdings hatte der Trainer nicht damit gerechnet, dass seine Mannschaft so weit unten in der Tabelle stehen würde. „Wir haben eher mit dem gesicherten Mittelfeld gerechnet, und diese Qualität hat die Mannschaft auch.“

Mit dem Aufstieg war zwar der Drei-Jahres-Plan erfüllt worden, doch „die Mannschaft wurde danach auf einigen wichtigen Positionen verändert“, sagt Bäuchle. So wechselte Orkun Dogan nach Schorndorf. Zudem fiel Innenverteidiger Manuel Kelch wegen eines Kreuzbandrisses lange aus. Hinzu kamen Umbauarbeiten am Kunstrasen, die über längere Zeit das Training stark behinderten.

So fand sich der SVP nach gutem Beginn (sieben Punkte aus den ersten drei Spielen) bald im Abstiegskampf wieder. Ein Knackpunkt war das Spiel in Stetten am vierten Spieltag. Vier Platzverweise, Punkte weg, „das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Dadurch sind wir immer tiefer unten reingerutscht.“

7:2 gegen Weiler: Knoten geplatzt?

In der Winterpause verließ schließlich noch der erfolgreichste Stürmer den SVP. Tobia Portolano („Ein Spieler, den wir in der Qualität nicht ersetzen können“) schloss sich dem SC Urbach an. Die Rückrunde begann dann zwar mit einem Sieg über Hößlinswart, darauf aber folgte lange nichts mehr, außer vielen vergebenen Gelegenheiten. Bäuchle denkt dabei erneut ans Spiel gegen Stetten: Fünf Minuten vor Schluss führte seine Mannschaft mit 3:1, am Ende hieß es 3:3. Während die Konkurrenten Stetten und TSV Leutenbach stetig punkteten, ging der SVP leer aus.

Gegen den TV Weiler aber platzte womöglich der Knoten. Den Schwung gelte es nun mitzunehmen. In Haubersbronn muss gewonnen werden, nur so ist „der Strohhalm Relegation überhaupt noch zu fassen“.

Mehr ist nicht mehr möglich. Michael Bäuchle aber ist sicher, im Relegationsspiel zu bestehen. Aber um so weit zu kommen, muss der SVP am Sonntag erst einmal gewinnen.