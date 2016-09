Rems-Murr-Sport ZVW-Superkicker-Camp: Wenn Leichtes plötzlich schwer wird

Video: Tag zwei im Superkicker-Fußballcamp.

Den haben sie ganz offensichtlich. Lachen und Schäkern überall, und klappt etwas besonders gut, brandet auch mal Jubel auf. Beispielsweise bei den Kleinsten, die am Dienstagmorgen in der Ballspielhalle keine Übungen machen, sondern einfach nur kicken. Und wer ein Tor schießt, weiß, wie Jubel in Zeiten von Fernsehen und Video auszusehen hat.

In die Halle: Kunstrasen wird erneuert

Dass in diesem Jahr die beiden Hallen trotz guten Wetters öfter genutzt werden, liegt daran, dass der Winterbacher Kunstrasenplatz erneuert wird. Ein Nachteil sei das nicht, sagt Camp-Chef Detlef Olaidotter. Fast im Gegenteil. „Halle, das finden die Kinder sogar toll.“

Womöglich, weil auf dem Rasenplatz nicht alles so glatt läuft wie erhofft. Eine Stange umdribbeln, dann den Ball aus zehn Metern Entfernung in ein kleines Tor befördern – das klingt leicht. Ist es aber nicht, besonders, wenn das fünfmal in Folge klappen soll. Olaidotter: „Von den 75 Kindern haben das nur zwei geschafft.“ Selbst wenn vier bereits verwandelt sind, fängt das Bein beim letzten Pass allzu schnell zu zittern an.

In der Halle ist die Ballkanone Passgeber

In der Salierhalle übt sich die Gruppe von Marcus Pascual darin, den Ball, der aus einer Ballkanone geflogen kommt, anzunehmen und so gut und schnell wie möglich in einem Torschuss zu verwerten. Das klappt zuweilen recht gut, in anderen Fällen haben die Trainer noch einiges an Arbeit vor sich. Aber das ist ja der Sinn des Ganzen.

Mehr "Entertainment"

Und dass alle sich die Freude am Fußball bewahren – oder sie sogar noch steigern. Hier sah Olaidotter noch Verbesserungspotenzial bei seiner Trainercrew, die sich wohl zum Start zu sehr auf die Vermittlung von Trainingsinhalten konzentriert hatte. „Ein wenig mehr Entertainment“ will er von denen sehen. „Die Kinder haben Schulferien und wollen unterhalten werden.“

Deshalb ging er mit gutem Beispiel voraus. „Ich hab den Kindern gesagt: Wir machen heute mal ein ganz besonderes Aufwärmprogramm: nur mit Liegestützen.“

Weil das Olaidotters Spezialübung ist, war Spaß garantiert.