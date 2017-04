Remseck am Neckar Frontalzusammenstoß beim Überholen

Remseck am Neckar.

Einen Schwer- und einen Leichtverletzten sowie rund 25 000 Euro Sachschaden forderte am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Fellbacherstraße zwischen Fellbach-Öffingen und Neckarrems. Ein Autofahrer war in Richtung Öffingen unterwegs und hatte zum Linksabbiegen in einen Feldweg angehalten. Ein nachfolgender 51-Jähriger überholte das haltende Fahrzeug noch links und stieß dabei frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 32-Jährigen zusammen.