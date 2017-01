Remshalden Auffahrunfall ZVW, 20.01.2017 09:25 Uhr

Symbolbild. Foto: Pixabay (Lizenz: CC0 Public Domain)

Remshalden.

Eine 40-jährige Audi-Fahrerin bemerkte am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der B29 auf Höhe der Ausfahrt Geradstetten zu spät, dass eine vor ihr fahrende 19-jährige Alfa Lancia-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 10 000 Euro.

