Remshalden Blühendes Remstal: Frühling auf der Zunge

So sieht es aus: Das Kirschensteak. Foto: Büttner/ZVW

29 Remstaler Gastronomen laden ein, sich den Frühling auf der Zunge zergehen zu lassen. Frische, meist regionale Produkte treffen auf die Vielfalt der Blüten- und Kräutergärten. Angeboten werden leichte Tellergerichte für je 11,50 Euro und Drei-Gänge-Menüs für 29 Euro pro Person.

Vegetarisches, Fleisch und Fisch

Zu den Gerichten zählen in diesem Jahr beispielsweise ein Kräuterblütensalat mit Birnenbalsamico und Tatar von der Bachforelle oder Poulardenbrüstle auf Bärlauchgnocchis mit Spargelgemüse. Auch der Trend zu vegetarischen Speisen findet wieder seinen Niederschlag beim „Blühenden Remstal“. Zahlreiche Restaurants bieten fleischlose Gerichte an, wie etwa mit Bergkäse überbackener Stangenspargel im Kräuterflädle an Tomatenragout oder Bärlauchnudeln mit gebratenen Pilzen und Ratatouillegemüse. Freunde von Meeresfrüchten kommen bei gebratenen Scampispießen auf Bärlauchnudeln oder Schollenfilet mit Gemüsewürfeln ganz auf ihre Kosten. Bereits zum fünften Mal findet die Aktion „Blühendes Remstal“ statt, die vom Tourismusverein Remstal-Route organisiert wird. Die Preise für die Tellergerichte und die Drei-Gänge-Menüs werden zusammen mit den Gastronomen festgelegt.

Nachfolgeprobleme bei den Gasthäusern im Remstal

Hubert Falkenberger, Geschäftsführer des Tourismusvereins Remstal-Route, bedauert, dass zwei Gastronomen aus Altersgründen in diesem Jahr nicht mehr dabei sein können. Allgemein gebe es immer weniger Menschen, die Gasthäuser und Restaurants im Remstal übernehmen. Zum Beispiel mussten im vergangenen Jahr zwei Gasthäuser in Endersbach und Strümpfelbach schließen. Anders als bei den Weingütern, die keine Nachfolgeprobleme haben. Beim Wein zahlen sich größere Investitionen auf längere Zeit eher aus. Hubert Falkenberger gibt außerdem zu bedenken, dass es für Gastronomen immer schwieriger werde, Küchenmeister zu finden und Kredite zu bekommen. Erfreulich sei hingegen, dass die schwäbische Küche immer noch sehr beliebt bei den Remstälern ist.

Beim Pressegespräch im Landgasthof Hirsch in Remshalden-Grunbach gab es Kirschensteak von der Kalbshüfte mit Kräuterspätzle und Blattsalaten mit Joghurt-Dressing. Stefan Altenberger und Hubert Falkenberger haben es sich schmecken lassen.