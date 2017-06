Remshalden Brandstifter unterwegs

Remshalden.

Unbekannte setzten am Montagabend mehrere Mülleimer in Brand, die im Bereich der Unterführung in der Bahnhofstraße aufgestellt waren. Ein Lokführer bemerkte das Feuer gegen 23 Uhr und verständigte Polizei und Feuerwehr. Als diese am Brandort eintrafen, war das Feuer bereits aus. Es konnten lediglich zwei Mülleimer festgestellt werden, die heiß waren und deren Inhalt verkohlt war. Sachschaden entstand keiner.