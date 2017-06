Remshalden Geplantes Flüchtlingsheim: Infoveranstaltung

Worum es geht In Hebsack neben der Kurt-Leppert-Halle will die Kreisbau-Gesellschaft mit ihrer Tochter der Rems-Murr Immobilien Management GmbH ein aus zwei Gebäudeteilen bestehendes Wohnheim bauen. Die Räume will die Gemeinde mieten, um dort ihrer Verpflichtung zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nachzukommen. Bis zu 44 Menschen hätten Platz. Die Baugenehmigung dafür liegt schon länger vor. Doch Hebsacker Anwohner haben jedoch Einwendungen dagegen eingereicht, eine – erfolglose – Petition beim Landtag eingereicht, und sie versuchen, mit Eilanträgen beim Verwaltungsgericht gegen die Genehmigung vorzugehen.

Der Abend war dominiert von einem Vortrag von Jürgen Hasert, der weit ausholte und das Thema Flüchtlingswohnheim so in den Gesamtzusammenhang einordnete: „Meiner Meinung nach geht es um einen Fliegenschiss.“ Hasert sprach vor knapp 30 Interessierten im Keller das Gasthofs Lamm in Hebsack mit dem Titel: „Bau einer Anschlussunterbringung im Hochwasserbereich – Fragen und Vorgänge“. Um das umstrittene Wohnheim, gegen das die „Freien Bürger“ seit langem kämpfen, ging es dabei allerdings nur in zweiter Linie.

Die Hilfe für Flüchtlinge sei „notwendig und verpflichtend“

Jürgen Hasert, der sich als „Alt-Neu-Hebsacker“ bezeichnet, der im Ort aufgewachsen ist und seit einem Jahr wieder dort wohnt, machte seine eigene Haltung gleich zu Beginn deutlich: Für ihn stünden humanistische Grundwerte und das Grundgesetz über allem. „Da gibt es überhaupt nichts zu streiten.“ Die Hilfe für Flüchtlinge sei „notwendig und verpflichtend, da gibt es nichts daran zu rütteln“. Sollte jemand diesen Abend nutzen wollen, um „undemokratische Dinge“ zu verbreiten, „dann werde ich sofort den Koffer packen und gehen“.

Etikettierungen wie „Rassisten“ und „Gutmenschen“

Es waren Töne, die man als Außenstehender vor diesem Abend so nicht unbedingt erwarten konnte. Hatte sich doch in der öffentlichen Wahrnehmung von den „Freien Bürgern“ ein Bild eines Clubs von Fremdenfeinden festgesetzt. Zumindest Jürgen Hasert entsprach diesem Bild nicht mal im Entferntesten: Er predigte Offenheit und Dialog gegenüber der Spaltung, die mit der Flüchtlingskrise auch in Remshalden einzog und Etikettierungen wie „Rassisten“ und „Gutmenschen“ mit sich brachte.

Die Grenzen des Wachstums am Beispiel Hebsack

„Wir wollen für Remshalden etwas Positives erreichen“, sagte Hasert. „Es geht nicht darum, bloß zu schimpfen.“ Sein Vortrag war im Grunde vor allem eine Kritik am grenzenlosen Wachstum: Es werde in Remshalden wie überall versucht, über Wachstum den Haushalt zu sanieren. Die Gemeinden seien gezwungen, über den Verkauf von Bauland Einnahmen zu erwirtschaften. Doch statt mit dem Finger auf die Gemeindeverwaltung zu zeigen, ging Jürgen Hasert ehrlich mit sich selbst ins Gericht: „Wir sind alle Konsumenten und Verbraucher.“ Auch er habe hier gebaut, er sei Akteur und profitiere von der Handlungsweise der Gemeinde. Auch er schütte sein Abwasser in den öffentlichen Kanal.

„Das Dilemma ist: Jede Gemeinde will bauen, das Tal ist voll.“ Eindrucksvoll zeigte Jürgen Hasert mit vielen Schaubildern die Situation auf, von der er auf Hebsack bezogen sprach: Wie sich auf wenigen Quadratkilometern zwischen Winterbach und Hebsack, zwischen B 29 und Rems vieles drängt: Winterbach greift weiter nach Westen durch neue Gewerbeflächen, der Wasserverband plant sein Hochwasserrückhaltebecken, die mögliche Trasse für die Winterbacher Ostumfahrung führt im Regionalplan mitten durch, Kanäle und Bäche suchen sich ebenfalls ihren Weg.

Das Gelände an der Turnhalle sei wie ein „Trichter“

Und am Rand dieser Fläche, aber im Brennpunkt all ihrer Probleme liegt in Haserts Darstellung Hebsack und an seinem östlichen Ortsrand der Bauplatz für das Flüchtlings-Wohnheim. Ein Flecken Erde, wie Hasert mit Bildern und Karten belegte, der nicht nur im Hochwassergebiet liegt, sondern auch bei Starkregen von Abwässern aus dem Kanal und von den Hängen über Hebsack betroffen ist. Das Gelände an der Turnhalle sei wie ein „Trichter“.

Es brauche ein Handlungskonzept für Starkregenereignisse, die Gemeinde müsse aktiv werden. Wobei er lobte, dass die Verwaltung auf Hinweise der Hebsacker Bürger hin schon aktiv geworden sei und erst kürzlich am Kanalsystem bauliche Verbesserungen vorgenommen habe.

Forderung nach einem Wohnraumkonzept

Als Handlungsvorschlag präsentierte Jürgen Hasert außer dem kommunalen Starkregenrisikomanagement ein Förderprogramm des Landes, das die Gemeinde aus seiner Sicht bisher übersehen hat. Es heißt „Flächengewinn durch Innenentwicklung. Ein „Fehler im System“ sei es, dass die Verwaltung keine Zeit habe, sich um so etwas zu kümmern. Dem zugrunde sollte ein Wohnungskonzept „im größeren Rahmen“ liegen. Das Personal dafür werden dann anteilig vom Land gefördert.

Eine perfekte Lösung gebe es praktisch nicht

Das Gesamtkonzept im Bereich Wohnen brauche es nicht nur für die Flüchtlinge, so Jürgen Hasert. Letztere sähen die „Freien Bürger“ lieber dezentral untergebracht, gerecht verteilt auf alle Ortsteile und innerhalb des Kreises auf alle Gemeinden. Doch auch hier blieb Jürgen Hasert in seinem Vortrag nicht einseitig, sondern erkannte an: Die Gemeinde stehe unter Zwängen, sie habe schnell und pragmatisch handeln müssen bei der Bauplatzsuche für das Wohnheim. „Ich weiß keine Generallösung“, gab er zu und sagte an die Adresse der Gemeinderäte Ursula Zeeb (Ali), Uli Hasert und Karl Angele (beide BWV): „Hut ab vor euch, die ihr da drinnen sitzt.“ Die Komplexität sei hoch, der Druck auf Verwaltung und Kommunalparlament „gigantisch“. Deswegen wolle er selbst „eigentlich nie Gemeinderat werden“. Eine perfekte Lösung gebe es praktisch nicht. „Ich hoffe, dass die Gemeinde und der Gemeinderat, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, noch mal offen aufnimmt“, schloss Hasert.