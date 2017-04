Remshalden Halbzeit für Bürgermeister Stefan Breiter

Remshalden. Am kommenden Dienstag ist Bürgermeister Stefan Breiter genau vier Jahre im Amt und hat damit die Halbzeit seiner Legislatur-Periode als Rathauschef erreicht. Zeit für einen Blick nach vorn: Was kommt noch, was hat er noch vor? Ein Dauerbrenner, der ihm noch länger bleibt, ist zum Beispiel die Neue Mitte. Für deren Entwicklung rechnet er damit, dass er eine zweite Amtszeit braucht – und die will er auch.