Remshalden „Hirschstüble“ jetzt wieder ohne Uli

Als Uli Dippon 2003 von einem unvergesslichen siebenjährigen gastronomischen USA-Abenteuer nach Grunbach zurückgekehrt ist, da hat ihn gleich mal sein Onkel, der legendäre „Hirsch“-Wirt Fritz Wachter, mit der Idee überfallen, er, Dippon, könne doch das „Hirschstüble“ in der Bahnhofstraße übernehmen und ihm wieder zu dem guten Ruf verhelfen, den es früher einmal hatte. Also hat sich Uli Dippon, der als Sohn des ehemaligen Waiblinger Stadtbaumeisters Eugen Dippon zunächst ein Bauingenieursstudium begonnen hatte und nach dem „Kommiss“ auf eine gastronomische Laufbahn umgeschwenkt war, die 1990 in den erfolgreichen Abschlüssen als Hotelbetriebswirt und als Restaurantmeister gipfelte, zum zweiten Mal darangemacht, eine Gaststätte umzubauen. So wie er es sieben Jahre zuvor bereits in den USA getan hatte, wo sein Freund Udo Müller, ein ausgezeichneter Koch, und er in Fort Lauderdale ein ehemaliges Karatestudio zum Bistro „Double U“, was für Udo und Uli stand, umgekrempelt und es zu einem der angesehensten Fine-dining-Restaurants in Südflorida entwickelt hatten.

Kombination zwischen schwäbisch-bodenständiger Küche und Sport

Solche Ansprüche hatte Uli Dippon für das „Hirschstüble“, das jetzt „Ulis Hirschstüble“ hieß und war, natürlich nicht. Seine Philosophie war, eine schwäbisch-bodenständige Küche mit Sport insofern zu kombinieren, als einerseits über einen Sportkanal alle wichtigen Sport- und vor allem Fußballereignisse verfolgt werden konnten und andererseits bei der Kundschaft nicht zuletzt, aber natürlich auch nicht ausschließlich, auf eine starke Sportlerfraktion gesetzt werden sollte. Wobei man wissen muss, dass der gebürtige Waiblinger Uli Dippon von der D-Jugend bis zu den Aktiven Handball beim VfL Waiblingen gespielt hat und er aus dieser Zeit auch viele und gute Kontakte in die Remshaldener Handballszene hatte.

Heimat für die Handballer und den VfB-Fanclub „Remstalschlurger“

Alle diese Rechnungen, sagt Uli Dippon rückblickend, sind weitgehend, wenn auch teilweise mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, aufgegangen – auch wenn die Rechnungen fürs visuelle digitale Sportangebot manchmal so gesalzen waren, dass er sich schon manchmal überlegt hat, ob das noch sein muss. Auch gastronomisch waren die ersten drei Jahre alles andere als einfach: Da gab’s, erzählt er, schon auch Tage, da war’s bis 22 Uhr am Abend leer, und als er schon zumachen wollte, sind dann noch zwei Gäste gekommen und bis weit nach Mitternacht sitzen geblieben. Dazu kam, dass er in den ersten Jahren in der Küche nur mit Aushilfsköchinnen gearbeitet hat, die zwar alle gut kochen konnten, bei denen der Rostbraten aber halt einmal so und einmal so geschmeckt hat. Gut, dass sich die Erwartungen des „Hirschstüble“-Wirts in die Sportler und vor allem in die Handballer erfüllt haben: Die haben bei ihm mit ihren Mannschaften Weihnachten, Aufstiege und Jahrgangstreffen gefeiert, die sind nach dem Training eingekehrt – oder auch ohne Training zum regelmäßigen Gaigeln. Und ebenso regelmäßig hat sich im „Hirschstüble“ eine VfB-Fangemeinde getroffen, aus der heraus 2004 der offizielle VfB-Fanclub „Remstalschlurger“ entstanden ist. Aber nicht nur deshalb ist’s in den Folgejahren stetig aufwärtsgegangen. Ein markantes Datum ist auch das Jahr 2005, denn da hat eine gewisse Jutta Breitmaier, eine gelernte Bankkauffrau, die schon immer einen Hang zur Gastronomie hatte, als Aushilfsbedienung bei Uli Dippon angefangen – und sie ist mittlerweile seine Lebenspartnerin und war spätestens von dem Zeitpunkt an unentbehrlich, als ein paar Meter vom „Hirschstüble“ entfernt das „Remsdeck“ gebaut wurde und Uli Dippon und sein Team die Bewirtschaftung dieses Außenbereichs übernommen haben. Einerseits ein Glücksfall, andererseits eine anspruchsvolle Zusatzaufgabe, für die es auch zusätzliches Personal brauchte. Und so wurde dann auch 2012 mit Stefanie Stemmer die lang gesuchte Vollzeitköchin eingestellt, die, wie es Uli Dippon sagt, Qualität auf konstantem Niveau garantierte.

Uli Dippon ist erleichtert, seine Gäste zeigen viel Verständnis

Warum dann aber jetzt aufhören, wenn alles so gut läuft? Einerseits, weil Uli Dippon, der im Januar seinen 60. Geburtstag feiert, in diesem Jahr gemerkt hat, wie schwer beziehungsweise unmöglich es ist, den Betrieb am Laufen zu halten, wenn er zum Beispiel wegen einer Schulteroperation ein paar Wochen ausfällt, andererseits, weil er sich schon damals, als er seinen Restaurantmeister gemacht hat, vorgenommen hat, dass er die letzten Jahre seines Berufslebens dazu nutzen will, sein Wissen an die junge Generation weiterzugeben. Vielversprechende Gespräche mit der Maria-Merian-Schule in Waiblingen habe es schon gegeben, aber fix sei noch nichts, sagt Dippon, der sich um seine Zukunft keine Sorgen macht. „Notfalls würde ich auch was anderes machen“, sagt er und verspürt jetzt, da im „Hirschstüble“ Schluss ist, erst einmal vor allem eines: Erleichterung. Und Vorfreude darauf, in nächster Zeit auch mal gemeinsam mit seiner Partnerin, die künftig an der Rezeption des „Hotels am Engelberg“ in Winterbach arbeitet, Urlaub machen zu können. Und seine Stammgäste, wie haben die reagiert? „Mit Bedauern, aber auch mit sehr viel Verständnis.“