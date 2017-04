Remshalden Kreisverkehr entsteht in Rekordzeit

Zwei Monate, „über den Daumen gepeilt“, müsse man an Bauzeit für so einen Kreisverkehr rechnen, meint Matthias Straus. „Dass die das in vier Wochen machen, das ist schon eine respektable Leistung.“ Der Leiter des Straßenbauamts des Rems-Murr-Kreises steht an der Baustelle des Kreisverkehrs am nördlichen Ende der Brücke über die B 29 in Grunbach, neben ihm Vertreter des Bauamts der Gemeinde Remshalden und Rolf Palmer, Ingenieur des beauftragten Planungsbüros Bolz und Palmer. Sie stimmen der Einschätzung zu. Die Baufirma Georg Eichele aus Abtsgmünd sei „brutal schnell unterwegs“, sagt Rolf Palmer. Das gelte für das komplette Gewerbegebiet Breitwiesen, das derzeit erschlossen wird.

Hochbaumaßnahmen können früher beginnen

Geplant war die Fertigstellung der Erschließungsarbeiten so, dass die Unternehmen ihre neuen Gebäude ab September in den Breitwiesen errichten können. Jetzt sei man aber schon im Juni fertig, so dass die Hochbaumaßnahmen theoretisch schon ab Juli stattfinden könnten, sagt Andreas Schneider, Sachgebietsleiter Tiefbau im Remshaldener Rathaus. Allerdings wird dann noch niemand bauen. Der Gemeinde liegen noch keine Bauanträge vor, auch nicht von den Firmen, die in der ersten Vergaberunde für die Bauplätze im vergangenen November waren. Dafür war die Tiefbaufirma einfach zu schnell.

"Wir sind mit der Qualität sehr zufrieden"

Sogar die Arbeiten in den umliegenden Straßenzügen, die eigentlich erst im Frühjahr 2018 hätten fertig sein müssen, werden schon diesen Sommer komplett erledigt sein. Die Baufirma arbeite trotz der Schnelligkeit auch gut, betont Bauamtsleiter Dieter Schienmann: „Wir sind mit der Qualität sehr zufrieden.“

Kreisverkehr wohl rechtzeitig fertig

Wegen der Bauarbeiten am Kreisverkehr ist seit Beginn der Osterferien, also seit nunmehr zwei Wochen, die Durchfahrt über die Brücke zwischen Grunbach-Süd und Grunbach-Nord gesperrt. Auch die B-29-Ausfahrt und die Einfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart sind unbefahrbar. Der Fertigstellungstermin für den Kreisverkehr wird wohl eingehalten.

Auch bewegliche Schwelle wird saniert

Damit einher geht auch ein neuer Belag für die Brückenstraße vom Kreisverkehr bis zum Beginn des Brückenbauwerks. Außerdem nutzt das Regierungspräsidium die Sperrung für den Kreiselbau, um die zur Bundesstraße gehörige bewegliche Schwelle zwischen der Brücke und dem Anschluss an die Straße zu sanieren.