Remshalden/Schorndorf Mercedes-Fahrer gefährdet andere zvw, 12.01.2017 09:43 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Remshalden/Schorndorf.

Ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes SUV des Typs GLE hat am Dienstagnachmittag (10.1.) auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Unbekannte überholte auf Höhe der Anschlussstelle Geradstetten auf der rechten Fahrspur eine Fahrzeugkolonne mit überhöhter Geschwindigkei, so meldete es ein gefährdeter Verkehrsteilnehmer bei der Polizei. Im weiteren Verlauf zog der Mercedesfahrer auf den linken Fahrstreifen, weshalb der Geschädigte stark bremsen musste. Auf der weiteren Fahrt bis zur Anschlussstelle Schorndorf-Haubersbronn bremste der Mercedesfahrer zweimal ohne ersichtlichen Grund stark ab, sodass der Geschädigte und wohl auch andere Verkehrsteilnehmer ebenfalls heftig bremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Zudem soll der Mercedesfahrer einen Gegenstand aus dem Fahrzeug geworfen haben, wodurch die Frontscheibe des Mercedes des Geschädigten beschädigt wurde. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, denen die Fahrmanöver auffielen oder die womöglich ebenfalls gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 zu melden.

