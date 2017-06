Remshalden Wein- und Backhausnacht

Remshalden. Die Hände der Frauen und Männer, die Teige auswellen und Bleche belegen, kommen nicht zur Ruhe. Vielfältige Gebäck-Leckereien in die Glut einschieben und rausholen – so ging es den ganzen Mittwochabend über bei der zweiten Wein- und Backhausnacht. „Wir sind voll im Stress, aber positiv “, sagt Jürgen Bauer, Vorsitzender des CVJM am Backhaus in Geradstetten.