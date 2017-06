Remshalden.

Insgesamt zwölf Wildscheine wurden bei zwei Unfällen am frühen Samstag, gegen 00.40 Uhr, auf der B 29 bei Remshalden getötet. Eine Wildschweinrotte war auf Höhe der Anschlussstelle, in Fahrtrichtung Stuttgart, auf die Fahrbahn gelaufen und wurde dort zunächst von einem Mercedes eines 38-Jährigen erfasst. Dabei wurden sechs Schweine sofort getötet, vier weitere überlebten den Zusammenstoß und mussten durch einen Jäger erlöst werden. Zwei Wildschweine konnten die Fahrbahn überqueren und wurden auf der Gegenfahrbahn von einem weiteren Pkw erfasst. Auch diese Schweine wurden durch den Aufprall getötet. Die B 29 musste zur Unfallaufnahme, in Fahrtrichtung Stuttgart, für eine Stunde voll gesperrt werden. An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.