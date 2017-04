Reutlingen Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Walddorfhäslach.

ei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreis Reutlingen sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine 74-Jährige auf der Ausfahrt der Bundesstraße 27 nahe der Gemeinde Walddorfhäslach die Vorfahrt eines zweiten Wagens missachtet. Bei der Kollision am Donnerstagabend wurden die Unfallverursacherin sowie ihre Beifahrerin schwer verletzt. Die 74-Jährige musste von Feuerwehrleuten aus dem Wrack befreit werden. Der zweite Autofahrer erlitt leichte Blessuren. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser.