Reutlingen Stadt Reutlingen setzt bei Kampf um bessere Luft auf Tunnel

Reutlingen.

Die Luft an den Hauptverkehrsstraßen in Reutlingen ist schlecht, die 114 000-Einwohnerstadt steht beim Negativranking der Stickstoffdioxidbelastung im Land an zweiter Stelle hinter Stuttgart. Nun hofft Reutlingen auf Besserung durch einen neuen Tunnel. Der Scheibengipfeltunnel ist für rund 130 Millionen Euro am östlichen Ende der Stadt durch den Berg getrieben worden und soll nach Plänen des Regierungspräsidiums Tübingen spätestens im November eröffnet werden. Nur mit dem Tunnel könne die Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in der Luft gelingen, sagte Oberbürgermeisterin Barbara Bosch (parteilos) bei einer Besichtigung des Tunnels.