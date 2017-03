Rhein-Neckar-Kreis Schlag gegen Drogenhandel: 5,5 Kilo Kokain sichergestellt

Heidelberg / Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis . Im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität konnte die Polizei mehrere Personen festnehmen. Insgesamt wurden 5,5 Kilogramm Kokain mit einem Straßenwert von geschätzten 500 000 Euro sichergestellt. Vier Verdächtige sind in Untersuchungshaft.

Nach längeren Ermittlungen gelang dem Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg bereits am 27.Februar 2017 ein Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität. Das Firmengelände eines 57-jährigen Hauptverdächtigen in Walldorf wurde von mehreren Kriminalbeamten und Spezialeinheiten umstellt und gestürmt. Außer dem Hauptverdächtigen wurden drei weitere Tatverdächtige im Alter von 47, 54 und 58 Jahren vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden 5,5 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von geschätzten 500.000 Euro gefunden. Es handelt sich um die größte bislang beschlagnahmte Menge an Kokain im Rhein-Neckar-Kreis. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler ein Fahrzeug, bei dem der Verdacht besteht, dass es zum Drogentransport verwendet wurde.

Die Verdächtigen wurden dem Haftrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt und wegen des dringenden Verdachts gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.