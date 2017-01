Rheinland-Pfalz Auch ohne Uni-Abschluss: Hochschule steht hinter Präsidentin

Karlsruhe/Mainz.

Die private Karlshochschule in Karlsruhe stellt sich nach Berichten über deren fehlenden Hochschulabschluss hinter Präsidentin Eveline Lemke. "Die Hochschule hält die neue Präsidentin für einen Glücksfall", betonte Heinz-Ulrich Schmidt, der Vorsitzende des Hochschulrates der Karlshochschule International University am Donnerstag. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" von der "Hochschulchefin ohne Studienabschluss" berichtet. Lemke (Grüne) war zuvor Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz gewesen. Sie hatte sich kürzlich aus der Landespolitik zurückgezogen und will die Stelle an der Hochschule zum 1. April antreten.