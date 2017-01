Rheinland-Pfalz Malu Dreyer muss vors Narrengericht

Stockach.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kommt in diesem Jahr vor das Stockacher Narrengericht. Die SPD-Politikerin müsse sich am "Schmotzigen Dunschtig" (23. Februar) in Stockach (Kreis Konstanz) verantworten, gaben die Richter am Freitag auf ihrer traditionellen Dreikönigssitzung bekannt. Die "Klagepunkte" wurden jedoch noch nicht mitgeteilt.