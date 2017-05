Rommelshausen Hubschrauereinsatz nach Einbruch

Rommelshausen.

Am Mittwoch gab es in den frühen Morgenstunden einen Einbruch, bei dem auch ein Hubschrauber im Einsatz war. Mehrere Täter waren in ein Unternehmen im Industriegebiet eingebrochen. Diese konnten vor dem Eintreffen der Polizei fliehen. Zur Fahndung waren mehrere Streifenwage, außerdem die Hundestaffel und ein Helikopter im Einsatz. Leider ohne Erfolg. Die Täter konnten nicht gefasst werden.