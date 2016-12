Rommelshausen 1000 Euro Belohnung ausgesetzt

Rommelshausen.

Am Mittwoch wurde bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Wilhelm-Maybach-Straße ein etwa 300 Kilo schwerer Tresor aus einem Büroraum entwendet (wir berichteten). Ermittlungen ergaben, dass dieser Tresor von den bislang unbekannten Tätern über eine Feuertreppe aus dem Gebäude gestürzt wurde. Anschließend wurde der Tresor mit einem in der Nachbarschaft aufgefundenen Anhänger auf ein nahegelegenes Feld geschoben, wo er gewaltsam geöffnet wurde.