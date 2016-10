Rudersberg Arzthelferin war im Waisenhaus in Sambia

Der Stoff erinnert sie daheim an Sambia: Jasmin Kotrba hat ihn aus dem afrikanischen Land mitgebracht. Foto: Habermann / ZVW

Rudersberg-Steinenberg. Sie möchte sich sozial engagieren, und sie reist gern. So ist Jasmin Kotrba nach Sambia geflogen, um in einem Waisenhaus zu helfen. Dort engagiert sich bereits eine Freundin aus Steinenberg. Einen Monat hat Jasmin Kotrba in dem afrikanischen Land verbracht - und bleibende Eindrücke gewonnen.